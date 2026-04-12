與 김경수 44%·野 박완수 40%… 오차범위 접전 [6·3 지방선거 민심지도]

경남지사



연령·직업 등 따라 지지층 갈려

참정권 행사 의향 88%로 높아

6·3 지방선거 경남도지사 선거에서 더불어민주당 김경수 후보와 국민의힘 박완수 후보가 오차범위 내 접전을 벌이는 것으로 나타났다. 두 후보의 지지율은 각각 44%, 40%로 조사돼 팽팽한 구도를 형성했다. 연령과 지지 정당, 직업, 지역에 따라 지지층은 뚜렷하게 갈렸다.



한국갤럽이 지난 7~8일 경남도 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시한 조사에서 양자 대결을 가정해 두 후보 중 누가 경남도지사로 더 적합한지 물은 결과 이같이 집계됐다.



연령별로는 김 후보가 30~50대에서 우세했고 박 후보는 18~29세와 70대 이상에서 앞섰다. 60대에서는 김 후보 45%, 박 후보 44%로 오차범위 내 접전이었다. 정당 지지층별로 보면 여야 지지층 모두 81%가 각각 자신이 지지하는 진영의 후보를 선택하겠다고 답했다.

직업별로는 기능노무·서비스직(김 49%, 박 36%)과 사무·관리직(58%, 26%)에서 김 후보 지지가 더 높았다. 반면 농림어업 종사자(35%, 54%), 가정주부(39%, 48%), 학생(19%, 43%)에서는 박 후보 지지 응답이 더 많았다.



지역별로도 차이가 뚜렷했다. 경남을 4개 권역으로 나눠 조사한 결과, 창원시가 포함된 1권역에서는 김 후보 45%, 박 후보 40%로 나타났다. 박 후보가 창원시에서 국회의원을 지낸 점이 영향을 미친 것으로 보인다. 김해·양산이 포함된 2권역에서는 김 후보가 54%로 박 후보(33%)를 크게 앞서는 것으로 나타났다. 김해와 양산에서 상대적으로 높은 민주당 지지세가 반영된 결과로 풀이된다.



반면 거창·밀양·산청·의령·진주·창녕·함안·함양·합천 등 서부 경남 지역인 3권역에서는 김 후보 지지율이 28%인 반면 박 후보는 52%로 나타났다. 이 지역의 강한 국민의힘 지지세가 조사 결과에도 반영된 것으로 보인다. 김 후보 역시 진주에서 중·고교를 졸업한 지역 연고가 있다. 거제·고성·남해·사천·통영·하동이 포함된 4권역에서는 김 후보 48%, 박 후보 37%로 집계됐다.

전체 응답자 중 이번 지방선거에서 투표를 ‘반드시 할 것이다’라고 한 응답자는 72%로, ‘아마 할 것’(16%)이라는 응답까지 더하면 88%가 참정권 행사 의향을 밝혔다. ‘아마 하지 않을 것’(6%)이라거나 ‘투표하지 않겠다’(3%)고 답한 이는 10%에 미치지 않았다. 정치성향별로도 자신의 정치성향이 ‘보수’인 사람 들 중 73%, ‘진보’인 사람들 중에서 80%가 반드시 투표를 할 것이라고 응답해 진영과 상관없는 높은 투표 열기를 보여줬다. ‘중도’인 사람 중에서 반드시 투표하겠다고 한 비율은 73%였다.



‘반드시 투표하겠다’는 이들의 49%는 김 후보를 지지하며 42%는 박 후보를 지지하는 것으로 나타났다. 아마 하지 않을 예정이거나 투표하지 않겠다고 답한 이들 중에서는 23%가 김 후보를 지지, 36%가 박 후보를 지지했다.