정보유출 카드사 제재 본격화… 업계 파장 촉각

금감원, 3개사 신속 진행 방침



롯데 영업정지 4.5월·과징금 50억

전 대표 인적제재 포함 사전 통보

정지 기간 확정 땐 200억대 손실



우리는 가맹점주 유출 검사 끝나

신한도 현장 검사 마무리 ‘속도전’



업황 악화 속 제재로 수익 ‘빨간불’

정보보호 조치 강화 비용 압력도

개인정보 유출 사고를 낸 신용카드사들이 줄줄이 금융당국의 제재를 받게 됐다. 금융감독원이 최근 롯데카드에 제재안을 통보함에 따라 가맹점주 개인정보가 유출된 우리카드와 신한카드에 대한 제재 절차에도 속도가 붙을 전망이다. 카드업계는 최근 업황 부진에 당국의 연이은 제재까지 예고됨에 따라 파장을 예의 주시하고 있다.

금융감독원. 뉴시스

12일 금융당국과 카드업계에 따르면 금감원은 롯데카드 제재 절차를 매듭짓는 대로 우리카드 제재에 속도를 낼 방침인 것으로 전해졌다. 금감원 관계자는 “우리카드 가맹점주 정보유출에 관한 검사는 끝난 상태”라며 “롯데카드 제재가 끝나는 대로 우리카드 제재에 집중할 예정”이라고 밝혔다.

최근 금감원은 롯데카드에 대규모 고객정보 유출 관련 제재안을 사전통지했다. 영업정지 4.5개월과 과징금 50억원, 조좌진 전 대표 등에 대한 인적 제재 등이 포함된 것으로 전해졌다. 금감원은 신한카드 현장검사도 올해 2월 마무리했다. 검사에서는 추가 개인신용정보 유출 가능성, 정보보호 관련 내부통제 시스템 등을 들여다봤다.



이들 카드사는 지난해 개인정보 유출 사고가 연이어 드러나면서 당국의 철퇴를 맞게 됐다.



롯데카드는 온라인 간편결제시스템이 해킹돼 로그(컴퓨터 기록) 파일에 기록된 이용자 약 297만명의 개인신용정보가 빠져나갔다. 이 중 45만명은 주민등록번호도 함께 유출됐다. 개인정보보호위원회는 조사 결과 롯데카드가 로그에 주민등록번호 등 개인정보를 평문으로 기록해 법에서 허용한 범위를 벗어나 주민등록번호를 처리했다고 지적했다. 개보위는 올해 3월 롯데카드에 과징금 96억2000만원과 과태료 480만원 부과를 의결했다.

우리카드에서는 인천영업센터가 카드발급 마케팅을 위해 2022년 7월부터 최소 20만7538명의 가맹점주 정보를 조회했다. 특히 2024년 1∼4월에는 가맹점주 7만5676명 개인정보를 카드 모집인에게 전달했다. 개보위는 지난해 3월 우리카드에 과징금 134억5100만원을 부과했다. 금감원은 우리카드의 신용정보법 위반 여부를 집중적으로 살피고 있다.



신한카드도 지난해 12월 내부직원이 신규 카드모집을 위해 가맹점 대표의 개인정보를 외부로 빼낸 사실을 확인하고 개보위에 신고했다. 회사 자체 점검 결과 2022년 3월∼2025년 5월 사업자번호, 휴대전화번호, 이름 등 약 19만2000건의 개인정보가 유출됐다.



최근 카드업황이 악화된 가운데 무더기 제재까지 더해지면서 업계는 향후 파장에 촉각을 곤두세우고 있다. 특히 영업정지 제재 여부에 민감한 기류다. 영업정지 기간에는 신규회원 모집이 금지돼 타격이 크기 때문이다.



신용평가사 한국기업평가에 따르면 롯데카드는 2014년 고객정보 유출로 KB국민카드·NH농협카드와 함께 영업정지 3개월을 부과받은 당시, 회원 수가 2013년 말 804만명에서 2014년 말 724만명으로 감소했다. 업계는 이번에 롯데카드에 대한 금감원의 영업정지가 최종 확정되면 매달 약 50억원의 손실을 볼 것으로 추정한다.



이번 사태를 계기로 금융당국이 카드업 전반에 정보보호 강화를 주문하면 비용 상승 압력도 발생한다. 개보위는 이달부터 카드사를 포함한 전 금융권에 대해 주민등록번호 수집·이용 실태를 사전점검한다. 결과에 따라 시정권고 등의 조치를 할 예정이다.



이미 올해 카드 업황은 밝지 않은 상황이다. 지난해 가맹점 수수료 인하로 본업인 신용판매 부문이 악화했고, 시장금리 상승으로 자금조달 비용이 늘어 카드론 등의 수익성 개선에 한계가 있다. 지난해 전업 카드사 8곳은 가맹점수수료 수익이 4427억원 감소해 당기순이익이 2조3602억원으로 전년보다 8.9%(2308억원) 줄었다.