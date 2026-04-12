與 장철민·허태정, 野 이장우 오차범위 밖 앞서 [6·3 지방선거 민심지도]

대전시장



장철민 22%P·허태정 27%P 격차

10명 중 8.7명 “투표할 것” 응답

역대 선거에서 진보와 보수를 오갔던 충청권, 그중에서도 대전은 수도권과 함께 대표적인 ‘스윙보터’ 지역으로 꼽힌다. 현재 대전시장 선거에는 더불어민주당에선 장철민·허태정 예비후보가, 국민의힘에선 현 대전시장인 이장우 후보가 도전장을 던진 상태다. 6·3 지방선거를 50여일 앞둔 가운데 민주당 장·허 예비후보가 국민의힘 이 후보와의 가상 맞대결에서 모두 앞서는 것으로 나타났다.

장철민, 허태정, 이장우

12일 세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 대전 지역 유권자 803명을 대상으로 8∼9일까지 진행한 여론조사에 따르면, 민주당 장 예비후보와 허 예비후보가 국민의힘 이 후보와의 1대 1 가상대결에서 모두 앞서는 것으로 조사됐다. 장 예비후보는 가상 맞대결에서 51%의 지지율로 국민의힘 이 후보(29%)를 오차범위(±3.5%포인트) 밖에서 앞섰다. 허 예비후보도 55%의 지지율로 이 후보(28%)를 앞섰다.



연령별로 보면 민주당 두 예비후보는 70세 이상을 제외한 전 연령층에서 국민의힘 이 후보를 앞서는 모습을 보였다. 특히 40∼60대에선 민주당 후보를 지지한다는 응답이 모두 절반 이상이었다. 가장 지지도가 높은 연령대는 50대로, 장 예비후보와 허 예비후보는 50대에서 각각 73%, 78%의 지지율을 보였다. 국민의힘 이 후보는 민주당을 상대로 70세 이상에서 47%의 지지율을 기록하며 우위를 보였다.



대전의 모든 자치구(대덕구·동구·서구·유성구·중구)에서도 민주당이 우세한 흐름을 보였다. 특히 대전시장 선거의 바로미터로 꼽히는 서구에선 민주당 장 예비후보와 허 예비후보가 각각 52%, 57%를 기록하며 국민의힘 이 후보(29%, 27%)를 앞섰다.

허 예비후보와 이 후보 간 맞대결도 흐름은 비슷했다. 진보 성향의 79%, 중도 성향의 57%가 허 예비후보를 지지한다고 응답했고, 이 후보는 보수 성향에서 54%의 지지세를 보였다.



여론조사에 답한 대전 지역 유권자의 87%는 이번 지방선거에 투표할 의향이 있다고 답했다. ‘반드시 투표할 것’이라고 답한 적극 투표층은 70%, ‘아마 투표할 것’이라고 답한 소극 투표층은 17%였다. 적극·소극 투표층을 합한 투표 참여층은 전 연령대에서 70%를 넘겼고, 특히 40대∼70세 이상 연령층에선 90%를 넘겼다.