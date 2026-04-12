신용한 55% vs김영환 29%… 40대선 52%P 격차 [6·3 지방선거 민심지도]

충북지사



윤갑근·윤희근엔 더블스코어 우세

전 권역서 신용한 지지율 과반 넘어

6·3 충북지사 선거에 나선 더불어민주당 신용한 후보가 국민의힘 김영환·윤갑근·윤희근 예비후보 가운데 누구와 맞붙더라도 오차범위(±3.5%포인트)를 넘어 더블스코어에 가까운 격차로 앞서는 것으로 12일 나타났다. 충북도민 10명 중 7명은 이번 지방선거에서 반드시 투표하겠다고 했다.

신용한, 김영환, 윤갑근, 윤희근.

세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 10~11일 충북의 18세 이상 유권자 802명을 대상으로 실시한 여론조사 결과, 이같이 집계됐다. 양자 대결 구도를 가정한 질문에서 신 후보(55%)는 김 후보(29%)를 상대로 26%포인트를 벌리며 우세한 것으로 나타났다. 연령별로는 70세 이상을 제외한 전 연령대에서 신 후보를 지지하는 응답이 높았다. 구체적으로는 18∼29세(신용한 47%, 김영환 26%), 30대(45%, 28%), 40대(70%, 18%), 50대(76%, 19%), 60대(57%, 32%)에서 신 후보가 우세했다. 70세 이상에선 김 후보(53%)가 신 후보(33%)를 앞섰다.



충북 3개 권역에서 전부 신 후보 지지율이 김 후보를 앞섰다. 1권역(청주시)에선 신 후보와 김 후보가 60% 대 24% 구도였다. 2권역(단양군, 제천·충주시)과 3권역(괴산·보은·영동·옥천·음성·증평·진천군)에서는 신 후보가 각각 48%와 52%로 나타났다. 이에 맞선 김 후보는 각각 36%와 35%였다.



신 후보(57%)는 윤갑근 후보(27%)와의 양자 대결에선 30%포인트 앞서는 것으로 파악됐다. 여기서도 70세 이상을 제외한 전 연령대에서 신 후보를 지지하는 응답이 높게 나왔다. 충북 3개 권역에서 전부 신 후보 지지율이 과반을 기록했다.

신 후보는 윤희근 후보와의 양자 대결 구도에서도 58% 대 25%로 우세했다. 이 구도에서도 신 후보는 70세 이상을 제외한 전 연령대에서 앞섰다. 권역별로 보면 1·2·3권역에서 신 후보가 각각 62%, 52%, 53%를 기록해 과반 지지율을 보였다. 반면 윤 후보는 각각 22%, 32%, 27%로 나타났다. 충북 유권자를 통틀어 이번 지방선거에서 투표를 ‘반드시 할 것’이라고 한 응답자는 74%에 달했다. ‘아마 할 것 같다’는 15%였다.