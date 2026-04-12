與 박수현·양승조 모두 우세… 김태흠 ‘현역프리미엄’ 힘 못 써 [6·3 지방선거 민심지도]

충남지사



양자대결 박수현 51% vs 김태흠 34%

양승조·김태흠 대결도 52% vs 33%



40∼50대서 민주 후보 절대적 지지

29세 이하 박빙·70대 이상 金 앞서

86% “투표할 것”… 높은 관심 반영

6·3 지방선거 충남지사 선거에서는 더불어민주당 결선 후보인 박수현·양승조(기호순) 누구든 국민의힘 김태흠 후보를 앞선다는 여론조사 결과가 나왔다. 현직 프리미엄을 안고 있는 김 후보가 민주당 후보들에게 밀리는 흐름은 충청권에서 국민의힘에 대한 견제 심리가 적지 않게 작동하고 있음을 보여준다는 해석이 나온다.

박수현, 양승조, 김태흠.

◆與 박수현 51% vs 野 김태흠 34%



세계일보가 지난 8∼9일 한국갤럽에 의뢰해 충남도민 만 18세 이상 804명을 대상으로 조사한 결과 이같이 나타났다. 양자대결을 가정해 ‘충남지사 선거가 민주당 박 후보와 국민의힘 김 후보의 맞대결로 치러진다면, 누가 충남지사가 되는 것이 더 좋은지’ 묻는 질문에 박 후보 51%, 김 후보 34%로 집계됐다. 박 후보가 오차범위(±3.5%포인트)를 크게 벗어난 17%포인트 앞섰다. ‘모름’ 혹은 ‘없음’이라고 응답한 경우 ‘굳이 말씀하신다면, 누가 조금이라도 더 낫다고 생각하는가’라고 재차 질문한 경우도 반영됐다. 그럼에도 ‘없음’이라고 답한 비율은 5%, ‘모름’ 혹은 응답거절은 10%로 집계됐다.



연령대별로 보면 중년층에서 박 후보의 선호도가 두드러졌다. 40대에서 57%포인트(박 73%·김 16%)까지 격차가 벌어졌고, 50대도 33%포인트(61%·28%) 차이 났다. 이외에도 30대 19%포인트(48%·29%), 60대 16%포인트(54%·38%)로 박 후보가 김 후보를 앞섰다. 70세 이상에서는 박 후보 33%, 김 후보 51%였다. 18∼29세는 오차범위 내(35%·38%)였다.



권역별로는 1권역(천안시 일원), 2권역(아산시·당진시), 4권역(계룡시·공주시·금산군·논산시·부여군·청양군)에서 박 후보가 각각 51%·58%·53%로 앞섰다. 김 후보는 28%·32%·32%였다. 3권역(보령시·서산시·서천군·예산군·태안군·홍성군)은 박 후보 44%·김 후보 42%로 박빙이었다.

◆與 양승조 52% vs 野 김태흠 33%



민주당 양 후보와 국민의힘 김 후보의 양자대결을 가정해도 결과는 비슷했다. 양 후보 52%, 김 후보 33%로 양 후보가 19%포인트 여유 있게 앞섰다. ‘없음’은 5%, ‘모름’ 혹은 응답거절은 10%였다.



연령대별 격차도 유사했다. 30대 17%포인트(양 46%·김 29%), 40대에서 56%포인트(73%·17%), 50대 39%포인트(64%·25%), 60대 13%포인트(52%·39%) 차이로 양 후보 선호도가 높았다. 70세 이상은 양 후보 32%, 김 후보 53%였다. 18∼29세는 양 후보 40% 김 후보 33%였다.



권역별로 보면 모든 권역에서 양 후보가 각각 58%·54%·50%·43%를 기록해 각각 26%·34%·38%·36%를 기록한 김 후보를 앞섰다.



이번 충남지사 지방선거 투표율은 높을 것으로 관측된다. 지방선거 투표 의향을 묻는 질문에 ‘반드시 할 것’이라는 비율이 70%에 달했다. ‘아마 할 것’이라고 답한 비율도 16%로, 10명 중 8명꼴로 투표 의사를 보였다. 투표 의향별로 구분해 봐도 민주당 후보 강세가 확인됐다. ‘반드시 투표하겠다’고 답한 응답자층에서는 박 후보 57%·김 후보 34%, 양 후보 55%·김 후보 34%로 나타났다. ‘아마 투표할 것’이라고 답한 응답자들 사이에서는 박 후보 42%·김 후보 35%, 양 후보 51%·김 후보 33%였다.