이란, 희생자 애도 검은 정장… 트럼프는 UFC 경기 관람 [美·이란 불안한 휴전]

1차 협상 이모저모

파키스탄 이슬라마바드에서 담판

군 병력 등 대거 배치 삼엄한 경계

밴스 “결렬” 회견 후 30분 만에 떠나

J D 밴스 부통령이 이끄는 미국 대표단과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회의장의 이란 대표단의 마라톤협상은 파키스탄 이슬라마바드의 세레나 호텔에서 밤을 새우며 21시간 동안 이어졌다.



미국과 이란은 11일 오후 5시30분(현지시간)쯤 협상을 시작한 것으로 전한다. 미국 대표단은 회담장인 세레나 호텔에 낮 12시쯤 도착했다. 미국 대표단은 약 300명 규모로 꾸려졌다. 밴스 부통령을 대표로 기존 협상에 참여했던 스티브 윗코프 중동 특사, 도널드 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너, 부통령 국가안보보좌관인 앤디 베이커, 밴스 부통령의 아시아문제 담당 특별고문 마이클 밴스 등이 참석했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 플로리다주 마이애미 카세야 센터에서 이종격투기(UFC) 경기를 관람하고 있다. 이 시간 파키스탄 이슬라마바드에서는 J D 밴스 부통령과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회의장 간 종전 협상이 진행되고 있었다. 마이애미=AP연합뉴스

이란 측에선 갈리바프 의장 외에 압바스 아라그치 이란 외무장관 등 70여명이 왔다. 이들은 이날 새벽에 도착했다. 이란 대표단들은 모두 검은 정장을 착용했다. 뉴욕타임스는 미국 공습으로 사망한 초등학교 희생자를 애도하기 위한 것이라고 해석했다. 미국과 함께 전쟁을 시작한 이스라엘은 이번 협상에 관여하지 않았다.



양국 대표단은 이날 각각 파키스탄 측과 먼저 만나 자국 입장을 설명하고 의제를 조율한 뒤 직접 마주 앉았다. 대면 협상장에는 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리도 동석했다. 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 이란 정부 고위 관계자 말을 인용해 “밴스 부통령과 갈리바프 의장이 악수를 했다”며 “회담 분위기는 우호적이고 차분했다”고 전했다.



협상은 중간 휴식 등을 거쳐 총 세 차례 이어졌다고 외신이 회담 중간 보도됐다. 이슬라마바드 현지시간으로 12일 오전 3시쯤 이란 국영 매체들은 협상이 14시간여 만에 종료됐다며 12일에 회담을 속개할 예정이라고 전하기도 했다. 이후 밴스 부통령이 오전 6시30분에 기자회견을 통해 회담 결렬을 최종적으로 알린 만큼 이후에도 협상이 더 있었을 것으로 추정된다. 밴스 부통령은 기자회견 후 30분 만에 이슬라마바드를 떠나 미국으로 향했다.

아심 무니르 원수(왼쪽)가 11일(현지시간) 미국과의 평화 협상을 위해 이슬라마바드에 도착한 이란 대표단을 전투복 차림으로 영접하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 무니르 원수, 아바스 아라그치 이란 외교부 장관, 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장. AP연합뉴스

협상 중간에 어떤 일이 있었는지는 아직 양쪽 참석자들을 통해 전해지지 않고 있지만, 양측이 협상을 진행하는 중 미군 중부사령부가 “호르무즈해협의 기뢰 제거여건 조성을 시작했다”며 미 해군 유도미사일 구축함 2척이 호르무즈해협을 통과했다고 발표한 것은 회담 중 긴장을 고조시켰을 것으로 보인다. 협상 진행 중 이란 국영매체에서는 “미국이 해외 이란 자산의 동결을 해제하기로 했다”는 등의 보도가 나왔으나 미 당국은 꾸준히 부인했다.



이날 호텔은 보안을 이유로 일반 투숙객은 모두 퇴실 조치됐고, 호텔과 주변 지역은 전면 통제됐다. 이슬라마바드 전역에는 경찰과 군 병력이 대거 배치됐고, 주요 거점마다 검문소와 바리케이드가 설치되는 등 삼엄한 경계가 펼쳐졌다. 취재진 수백명은 세레나 호텔 맞은편 컨벤션센터에 모여있었지만 미국, 이란, 파키스탄 정부는 협상 진행과 관련한 내용을 협상 진행 중간에 거의 전하지 않았다. 이동도 극도로 제한돼 취재진의 회담장 접근이 어려웠다.



밴스 부통령이 협상 교착 상태를 설명하는 동안 트럼프 대통령과 마코 루비오 미 국무장관은 플로리다주 마이애미의 한 스포츠 경기장에서 UFC 327 경기를 관람하고 있었다. 협상에 무관심한 태도를 보여주며 이란을 압박하려는 의도로도 읽힌다.