靑 “26조 ‘전쟁추경’ 후속절차 서두를 것”

비상경제 현안점검회의

“여야 초당적 협력에 감사”

정부가 ‘전쟁 추경’의 신속 집행을 위해 박차를 가한다. 청와대는 휴일인 12일 비상경제 현안점검회의를 열고 전날 국무회의에서 의결된 26조2000억원 규모의 추가경정예산안(추경) 집행 계획과 중동 사태 대응 방안 등을 논의했다.



김용범 청와대 정책실장은 이날 재정경제부·산업통상부·기획예산처·금융위원회 등 관계자가 참석한 가운데 회의를 주재하고 중동 사태 관련 현안 점검에 나섰다. 회의에서는 지난 10일 정부가 추경안을 제출한 지 열흘 만에 ‘속전속결’로 국회를 통과한 추경안의 집행 계획도 중점적으로 다뤄졌다.

전은수 대변인이 12일 청와대 춘추관에서 이날 김용범 정책실장 주재로 열린 비상경제 현안점검회의 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

청와대는 추경안을 신속히 통과시킨 국회의 “초당적인 협력에 감사드린다”고 했다. 강유정 청와대 수석대변인은 지난 10일 서면브리핑에서 “여야가 중동전쟁으로 인한 위기 앞에서 국익을 우선한 초당적인 협력으로 추경안으로 신속하게 처리해 주셨다”면서 “정부는 추경 예산이 최대한 빨리 현장에서 체감될 수 있도록 후속절차를 추진하는 등 신속 집행에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



집행만을 앞둔 이번 추경에는 4조8000억원의 고유가 피해지원금이 원안대로 포함됐다. 또 추경안에는 석유 최고가격제 지원 예산 4조2000억원도 담겼다. 대중교통 활성화를 위해 국민 교통비 부담을 줄이기 위한 K패스 반값 할인 예산, 나프타 수입단가 차액 지원 예산 등도 2000억원이 증액돼 에너지 수급 위기에 대응한다. 농림·어업인 면세경유 유가 연동 보조금, 연안 여객선 유류비 부담 완화 예산도 편성됐다. 이른바 ‘짐 캐리’ 사업으로 야당이 삭감을 요구했던 중국인 관광객 수하물 배송 사업 예산은 일부 삭감하고, 지원 대상도 중화권에서 글로벌 관광객으로 확대됐다.