전재수 51% vs 박형준 40%… 30~60대서 與 후보 선호 ‘뚜렷’ [6·3 지방선거 민심지도]

부산시장

18~29세는 37% vs 38% ‘백중세’

70세 이상만 박 후보 지지도 높아

4개 권역 중 3곳서 전 후보 앞서

반드시 투표 응답 55%가 전 ‘지지’

여야 대진표가 확정된 6·3 부산시장 선거를 앞두고 양자 대결 지지율 여론조사를 한 결과 더불어민주당 전재수 후보(51%)가 국민의힘 박형준 후보(40%)를 오차범위(±3.5%포인트) 밖에서 앞선 것으로 12일 나타났다. 부산 유권자 10명 중 7명은 이번 지방선거에서 반드시 투표하겠다고 답했다.



세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 9~10일 부산의 만 18세 이상 805명에게 ‘부산시장 선거가 전 후보와 박 후보의 맞대결로 치러진다면 누가 시장이 되는 것이 더 좋다고 보는가’라고 물은 결과 이같이 조사됐다. ‘모름·없음’ 응답을 한 경우 ‘굳이 말씀하신다면 누가 조금이라도 더 낫다고 생각하는가’라고 재질문한 결과도 반영됐다. 그럼에도 재차 ‘모름·응답 거절’ 또는 ‘이 중에 없다’는 응답은 각각 5%였다.



연령대별로 보면 18~29세에서 두 후보가 우열을 가리기 어려운 백중세(37%, 38%)로 나타났다.



반면 30대(47%, 34%), 40대(73%, 21%), 50대(67%, 30%), 60대(52%, 43%)에선 전 후보를 선호하는 경향이 뚜렷했다. 70세 이상 유권층에선 박 후보(66%)를 지지하는 응답이 전 후보(29%)보다 우세했다. 성별 기준으로는 전 후보를 지지하는 응답(남 52%, 여 51%)이 박 후보(39%, 40%)보다 많은 것으로 조사됐다.

부산지역 권역별 조사 기준으로는 4개 권역 중 3곳에서 전 후보의 지지세가 앞서는 것으로 나타났다. 1권역(동·부산진·서·영도·중구)에선 전 후보가 51%, 박 후보가 37%였다. 2권역(남·동래·수영·연제구)에서는 전 후보 50%, 박 후보 40%였다. 3권역(강서·북·사상·사하구)에서도 전 후보가 57%를 기록해 35%를 얻은 박 후보를 크게 앞섰다. 다만 4권역(금정·기장·해운대구)에서는 전 후보와 박 후보가 각각 46%와 47%로 박빙인 것으로 나타났다.



지지 정당별로는 민주당 지지층의 91%가 전 후보를, 국민의힘 지지층의 86%가 박 후보를 각각 지지했다. 조국혁신당 지지층의 78%는 전 후보를 지지했고, 개혁신당 지지층의 79%는 박 후보를 지지하는 것으로 나타났다. ‘그 외 정당’을 지지한다는 응답자의 77%는 전 후보를 지지한다고 답했다.



정치 성향 기준으로는 보수층의 67%가 박 후보를, 진보층의 83%는 전 후보를 지지하는 경향이 뚜렷했다. 중도층에서는 57%가 전 후보를 지지하는 것으로 나타나 34%를 기록한 박 후보보다 높았다.



투표 의향이 있는 유권자들은 전 후보를, 그렇지 않은 그룹에선 박 후보를 지지하는 경향을 보여 대조를 이뤘다.



투표를 ‘반드시 할 것’이라고 한 응답자의 55%는 전 후보를, 40%는 박 후보를 지지했다. ‘아마 할 것’이라는 응답자의 47%는 전 후보, 38%는 박 후보를 각각 지지하는 것으로 나타났다. ‘하지 않을 것·투표 안 함’이라고 한 응답자의 42%는 박 후보 지지층, 27%는 전 후보 지지층이었다.



부산 유권자를 통틀어 지방선거 투표를 ‘반드시 할 것’이라고 답한 응답자는 73%에 달했다.



이 가운데 민주당 지지층은 79%, 국민의힘 지지층은 78%였다. 그 외 정당(78%), 조국혁신당(73%), 개혁신당(55%) 지지층이 뒤를 이었다. 이번 지방선거의 인식별로 보면 여당을 지지해야 한다는 쪽의 78%, 야당을 지지해야 한다는 쪽의 74%가 반드시 투표할 것이라고 했다.