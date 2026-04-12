추미애 55∼57% … 연령·성별 떠나 ‘파죽지세’ [6·3 지방선거 민심지도]

경기지사



양향자·조광한·함진규 각각 27%

“국힘 지지하지만 추 적합” 응답도

6·3 지방선거 경기도지사 선거에서 더불어민주당 후보인 추미애 의원이 국민의힘 예비후보 3명 가운데 누구와 맞붙더라도 50% 이상의 지지율로 앞서는 것으로 나타났다. 국민의힘 후보가 아직 확정되지 않아 향후 판세가 달라질 가능성은 남아 있지만, 현재로선 추 의원이 우세한 흐름이다.

추미애 더불어민주당 경기도지사 후보. 뉴시스

한국갤럽이 지난 9~10일 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 실시한 조사에서 ‘경기도지사 선거에서 양자 대결을 가정할 때 누가 경기도지사가 되는 것이 더 좋다고 보는가’라고 물은 결과 추 후보는 국민의힘 세 예비후보를 모두 큰 격차로 앞섰다. 추 후보는 양향자 후보와의 대결에서 56% 대 27%, 조광한 후보와의 대결에서는 57% 대 27%, 함진규 후보와의 대결에서는 55% 대 27%를 기록해 두 배 이상의 격차를 보였다.



성별과 연령별 응답을 따져도 큰 차이가 없게 추 후보가 우세했다. 추 후보를 지지한다는 응답률은 전체 지지율과 비슷하게 대부분 40%대 후반에서 60%대 초반에 분포했는데, 특히 40대와 50대에서는 추 후보가 경기도지사로 적합하다는 응답이 70%를 넘었다. 전통적으로 보수 정당 지지세가 강한 경기 동북부(가평군·구리시·남양주시·동두천시·양주시·양평군·연천군·의정부시·포천시)에서도 국민의힘 세 예비후보 지지율은 30% 수준에 머문 반면, 추 후보 지지율은 50%를 넘겼다.

국민의힘 예비후보 대신 추 후보를 지지한다고 답한 응답자의 지지 정당을 보면 90% 이상이 더불어민주당 또는 조국혁신당 지지층이었다. 다만 비중은 한 자릿수에 그쳤지만, 국민의힘 지지층 가운데서도 6~7%는 추 후보가 더 적합하다고 답했다.



전체 응답자중 이번 지방선거에서 투표를 ‘반드시 할 것이다’라고 답한 이는 71%에 달했다. 17%는 ‘아마 할 것’이라고 했고 ‘아마 하지 않을 것 같다’(7%)거나 ‘투표하지 않겠다’(4%)고 답한 응답자는 전체의 11%였다.