중도층 파고든 박찬대, 유정복에 15%P차 ↑ [6·3 지방선거 민심지도]

인천시장



박 49% vs 유 33% ‘오차범위 밖’

중도성향 유권자 57%가 박 지지

6·3 지방선거를 50여일 앞두고 인천광역시장 가상대결에서 더불어민주당 박찬대 후보가 국민의힘 유정복 후보를 15%포인트 넘게 앞선다는 여론조사 결과가 나왔다. 응답자 10명 중 8명은 이번 지방선거에 참여할 의사가 있다고 밝혔다.

박찬대 더불어민주당 인천시장 후보(왼쪽), 유정복 국민의힘 인천시장 후보. 연합뉴스, 뉴시스

12일 세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 인천지역 유권자를 대상으로 진행한 여론조사에서 응답자의 49%는 이번 선거에서 민주당 박 후보를 지지한다고 답했다. 국민의힘 유 후보는 33%를 기록해 박 후보가 오차범위(±3.4%포인트) 밖에서 앞섰다. ‘지지 후보 없음’과 ‘모름·응답거절’을 합한 무당층은 18%였다.



연령별로 보면 60대, 70세 이상을 제외한 전 연령층에서 박 후보가 유 후보를 앞섰다. 박 후보 지지율은 40대에서 67%로 가장 높았고, 50대가 62%로 뒤를 이었다. 반면 유 후보는 70세 이상에서 56%의 지지율을 기록해 박 후보(31%)를 앞섰다. 60대에서는 박 후보 44%, 유 후보 43%로 오차범위 내 접전을 보였다.



정치 성향별로는 진보 성향 유권자의 80%가 박 후보를, 보수 성향 유권자의 65%가 유 후보를 지지한다고 답했다. 중도 확장력에서는 박 후보가 우위를 보였다. 중도 성향 유권자의 57%가 박 후보를, 26%가 유 후보를 지지한다고 밝혔다.

응답자의 84%는 이번 지방선거에 투표할 의향이 있다고 밝혔다. ‘반드시 투표할 것’이라고 답한 적극 투표층은 70%, ‘아마 투표할 것’이라고 답한 투표층은 14%였다. 투표 참여 의사는 연령이 높을수록 커지는 추세를 보였다.



투표 의향에 따라 지지 후보도 갈렸다. 적극 투표층의 55%가 박 후보를, 36%가 유 후보를 지지한다고 밝혔다. 반면 ‘모름·응답거절’이라고 답한 유권자층에서는 유 후보 지지율(47%)이 박 후보(23%)보다 높았다.