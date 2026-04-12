美·이란, 첫 대면 ‘종전 협상’ 결렬…“핵 포기 확약 안 해” “과도한 요구”

47년 만의 고위급 회담… 서로 네탓

21시간 마라톤 담판에도 빈손으로

파키스탄 “양측 휴전 약속 준수를”

휴전 후 미국과 이란이 파키스탄 이슬라마바드에서 날을 넘기며 첫 대면 협상을 진행했으나 합의 없이 종료됐다. 양측 모두 결렬 이유를 상대에게 돌렸다. 협상은 지속하겠지만 2주 휴전 기간 내 타결에 이를 수 있을지는 불투명한 상황이다.

美로 떠나는 밴스 부통령 J D 밴스 미국 부통령이 12일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 이란과의 휴전 협상을 마치고 전용기 ‘에어포스투’에 탑승하고 있다. 이날 밴스 부통령은 파키스탄의 중재로 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장과 21시간 동안 휴전 협상을 벌였지만, 합의점을 도출하지 못한 채 파키스탄을 떠났다. 공동취재단 제공·이슬라마바드=로이터연합뉴스

12일(현지시간) 외신에 따르면 J D 밴스 미국 부통령이 이끄는 미국 대표단과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 이끄는 이란 대표단은 전날 이슬라마바드 세레나 호텔에서 협상을 시작했다. 1979년 양국 외교 관계가 단절된 이후 47년 만의 최고위급 회담이다.



극적 타결은 없었다. 밴스 부통령은 이날 오전 호텔에서 기자회견을 열고 “21시간 동안 협상을 이어왔고, 이란과 여러 차례 실질적인 논의를 진행한 것은 좋은 소식”이라면서도 “합의에 도달하지 못한 것은 미국보다 이란에 훨씬 더 나쁜 소식”이라고 말했다. 그는 “우리는 그들이 핵무기를 추구하지 않고 신속하게 핵무기를 확보할 수 있게 해주는 수단도 추구하지 않을 것이라는 명시적 약속이 필요하다”며 “이것이 (도널드 트럼프) 미국 대통령의 핵심 목표이고 우리가 협상에서 얻고자 했던 것”이라고 설명했다. 밴스 부통령은 협상 과정에서 트럼프 대통령과 10여차례 통화했다고도 밝혔다. 최종 결렬 결정은 트럼프 대통령이 한 것으로 보인다. 밴스 부통령은 2분 만에 회견을 마친 뒤 30여분 후 미국행 전용기에 탑승, 파키스탄을 떠났다.

전협상 이란 대표단을 이끈 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 종의장(왼쪽)과 파키스탄 총리, 로이터 연합뉴스

밴스 대통령이 미국으로 돌아간 뒤 이란 대표단도 귀국했다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 “2∼3개 주요 이슈에 대한 이견으로 합의가 불발됐다”며 “(미국은) 과도하고 불법적인 요구를 자제하고 이란의 정당한 권리와 이익을 수용해야 한다”고 주장했다. 바가이 대변인은 “우리는 미국의 약속 위반과 악의적 행위의 경험을 잊지 않았고 잊지 않을 것”이라고 주장했다. 이란 반관영 타스님통신은 협상 결렬 소식을 전한 뒤 “미국의 과도한 요구로 인해 공통의 틀과 합의가 이뤄지지 못했다”고 전했다.



양측 모두 추가 협상 및 외교적 노력 가능성을 완전히 닫지는 않았다.



중재국 파키스탄의 이스하크 다르 부총리 겸 외무장관은 “양측이 이 지역 전체와 그 너머에서 지속적인 평화와 번영을 이뤄나가기 위해 긍정적 정신을 이어나가기를 바란다”며 “양측 모두 휴전 약속을 반드시 계속 준수해야 한다”고 강조했다.