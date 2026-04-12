서울 ‘한낮 26도’ 포근…일교차 15도 안팎 [내일날씨]

일교차 15도 안팎…남해안·제주 비

아침 최저 7~14도, 낮 최고 15~27도

월요일인 13일은 전국 낮 최고 기온이 26도까지 올라가는 등 포근한 봄 날씨가 이어지겠다.

사진 = 뉴시스

기상청은 12일 “내일(13일)은 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 크겠다”고 예보했다.

중부지방은 대체로 맑다가 밤부터 구름이 많아지겠고, 남부지방은 가끔 구름이 많다가 밤부터 흐려지겠다. 제주도는 전날부터 내리던 비가 오후 들어 소강상태를 보이겠다. 예상 강수량은 △전남 남해안 5㎜ 미만 △경남 남해안 5㎜ 미만 △제주도 5~30㎜다.

아침 최저기온은 7~14도, 낮 최고기온은 15~27도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 9도, 인천 8도, 수원 9도, 춘천 8도, 강릉 13도, 청주 9도, 대전 10도, 전주 11도, 광주 11도, 대구 11도, 부산 13도, 제주 13도다.

낮 최고기온은 서울 26도, 인천 23도, 수원 25도, 춘천 25도, 강릉 18도, 청주 26도, 대전 26도, 전주 25도, 광주 24도, 대구 23도, 부산 20도, 제주 20도다.

미세먼지는 전국이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다.