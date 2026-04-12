예비신랑·다자녀 아빠 순직 완도 소방관, 훈장·현충원 안장

전남서 6년 만에 소방관 순직

전남 완도 수산물 가공업체 냉동창고 화재 현장에서 숨진 소방관들은 결혼을 앞둔 예비 신랑이거나 세 자녀를 둔 아버지였다.



12일 연합뉴스 취재를 종합하면 이날 오전 완도군 냉동창고 화재 현장에서 숨진 채 발견된 해남소방서 한 지역대 소속 A(30) 소방사는 오는 10월 결혼식을 앞둔 예비 신랑이었다.

12일 전남 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 불이 나 소방관이 진화 작업을 하고 있다. 연합뉴스

1996년에 태어나 평소 꿈꿨던 소방복을 입게 된 A 소방사는 2022년 임용된 젊은 소방관으로, 현장에서는 누구보다 건실한 대원으로 통했다.



연고가 없는 해남에서 근무하면서도 다른 지역에 있는 자택을 오가는 출퇴근을 마다하지 않았고, 험한 현장도 묵묵히 지켜왔다.



특히 부족한 현장 인력 탓에 구급대 업무뿐만 아니라 소방차 운전·화재 진압까지 도맡아 온 '만능 소방관'이었다고 동료들은 전했다.



해남소방서 한 소방관은 "같은 지역대에서 근무한 적은 없지만, 동료들 사이에서 씩씩하고 싹싹한 직원으로 전해 들었다"며 "새로운 시작을 6개월 앞두고 이게 무슨 날벼락인지 모르겠다"고 울먹였다.



A 소방사와 함께 현장에서 숨진 완도소방서 소속 B(44) 소방위는 슬하에 1남 2녀를 둔 가장이자 아버지였다.



19년간 전남 지역 재난 현장을 누빈 베테랑인 B 소방위는 후배들을 잘 챙기는 든든한 선배였던 것으로 전해졌다.



소방관을 활동하면서 수많은 생명을 구한 소방관이면서 동시에 따뜻한 남편이자 든든한 아버지였다고 동료들은 기억했다.



전남소방본부 관계자는 "소방관 대부분이 자녀를 둔 아버지여서 동료들의 안타까움도 그만큼 더 크다"며 "시민들의 생명을 지키기 위해 헌신하는 소방관들의 희생을 잊지 않고 기억했으면 좋겠다"고 전했다.



이날 오전 8시 25분께 불이 났다는 신고를 접수하고, 현장에 먼저 도착한 2명의 소방관은 창고 안에서 진화 작업을 하다가 고립된 뒤 숨진 채 발견됐다.



소방청과 전남도는 이들의 공적을 기리기 위해 옥조근정훈장 추서·국립현충원 안장을 추진하고, 유족 보상·연급 지급 등을 지원할 계획이다.



전남 지역에서 소방관이 현장 임무 수행 중 순직한 것은 지난 2020년 7월 구례군 지리산 피아골 계곡에서 피서객을 구조하다 급류에 휩쓸려 숨진 고(故) 김국환 소방장 사고 이후 6년 만이다.

<연합>