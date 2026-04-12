영덕 대전환… 김광열 ‘1+3·6·9’ 미래비전 약속 [6·3의 선택]

김광열 경북 영덕군수 예비후보는 원전 유치라는 지역 산업 구조의 대전환을 계기로 9개 읍·면이 함께 성장하는 균형발전 전략을 담은 ‘1+3·6·9 미래비전 공약’을 제시하며 영덕의 새로운 100년 청사진을 내놓았다고 12일 밝혔다.

김 예비후보는 “영덕은 지금 도약의 문턱에 서 있다”며 “지난 4년간 다져온 기반 위에 미래를 완성하기 위한 전략적이고 체계적인 공약을 준비했다”고 강조했다.

김광열 경북 영덕군수 예비후보

이번 공약은 1대 핵심 과제와 3대 프로젝트, 6대 정책 분야, 9개 읍·면 발전 전략으로 구성된 중장기 로드맵이다.

원전을 중심으로 산업 구조를 재편해 지역 전반의 성장 동력을 확산시키고, 군민 삶의 질 향상을 동시에 이루는 데 방점을 찍었다.

우선 ‘1대 핵심 과제’로 신규 원자력발전소 건설을 제시했다.

이는 지역경제 구조를 근본적으로 전환할 핵심 사업으로, 안정적인 일자리 창출과 지속가능한 성장 기반을 구축할 중심축이 될 것으로 기대된다.

‘3대 전략 프로젝트’로는 ▲영덕 그린에너지 프로젝트 ▲웰니스도시 영덕 프로젝트 ▲동해안 최대 수산물 클러스터 구축을 내세웠다.

에너지·관광·수산업을 3대 축으로 미래 먹거리를 창출하고, 산업 간 연계를 통해 시너지 효과를 극대화하겠다는 구상이다.

이어 ‘6대 정책 분야’에서는 군정 전반을 분야별로 체계적으로 발전시켜 나가기 위한 구체적인 방향을 제시했다.문화관광 분야에서는 동해안 체류형 관광도시로의 도약을 추진하고, 보건복지 분야에서는 군민이 체감하는 복지 체계를 강화하는 한편 공공 돌봄과 보육 인프라 확충에 나선다.정주여건 분야에서는 생활 인프라 확충과 안전한 생활환경 조성에 집중하며, 산업경제 분야에서는 원전을 축으로 한 미래 에너지 산업으로의 전환과 함께 청년·여성의 경제활동 참여 기반을 확대할 방침이다.또한 교육·청소년 분야에서는 미래세대 성장 환경을 강화하고, 농림어업 분야에서는 지역 산업의 고도화와 함께 여성 농업인의 작업환경 개선과 소득 안정 지원을 병행한다.

특히 ‘9개 읍·면 발전 전략’을 통해 영덕읍을 비롯해 강구, 남정, 달산, 지품, 축산, 영해, 병곡, 창수 등 전 지역이 원전 기반 산업 효과를 공유하며 고르게 성장하는 발전 모델을 구축하겠다는 구상이다.

이는 지역 간 격차를 줄이고 군민 모두가 체감하는 균형 발전을 실현하겠다는 의미다.

김광열 예비후보는 “이번 공약은 단순한 구호가 아니라 실행 중심의 전략”이라며 “사람이 모이고, 일자리가 생기며, 삶이 좋아지는 영덕을 반드시 만들어 내겠다”고 강조했다.

이어 “지금은 방향을 바꿀 때가 아니라 속도를 높여야 할 때”라며 “경험과 추진력, 통합의 리더십으로 영덕의 새로운 100년을 완성해 나가겠다”고 밝혔다.