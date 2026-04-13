한국 U-20 여자 축구, 3회 연속 월드컵 본선 진출…북한과 4강전

한국 20세 이하(U-20) 여자 축구 대표팀이 3회 연속 국제축구연맹(FIFA) U-20 여자 월드컵 본선 진출에 성공했다.

박윤정 감독이 지휘하는 U-20 여자 대표팀은 12일(한국시간) 태국 빠툼타니의 탐마삿 스타디움에서 열린 태국과 2026 아시아축구연맹(AFC) U-20 여자 아시안컵 8강전에서 120분 연장 혈투 끝에 2-1로 승리하며 4강행 티켓을 따냈다. 이로써 한국은 15일 북한과 같은 경기장에서 이 대회 결승 진출을 놓고 준결승을 치르게 됐다. 앞서 한국은 북한과 조별리그 B조 최종전에서 만나 0-5로 완패했는데, 준결승에서 설욕 기회를 잡았다.

볼을 다투는 윤아영. AFC 홈페이지 캡처

이 대회에서 2차례 우승(2004, 2013년)을 따낸 한국이 준결승에서 북한을 꺾으면 중국-일본의 준결승전 승자와 오는 18일 대망의 결승전을 치른다. 더불어 한국은 4강 진출로 오는 9월 폴란드에서 개최되는 2026 FIFA U-20 여자 월드컵 출전권도 확보했다.

이번 대회는 오는 9월 폴란드에서 열리는 2026 FIFA U-20 여자 월드컵 아시아 예선을 겸하며, 상위 4개국이 본선에 나서는데 한국, 중국, 일본, 북한이 주인공이 됐다.