성과급 12억 현실 되나?…상한선 풀린 SK하이닉스, 연봉보다 많아졌다

맥쿼리의 공격적 시나리오…가정 기반 계산, 1인 12억9000만원 도출

반도체 수출 24.4%·상위 10대 기업 40% 집중…이익 쏠림 구조 심화

삼성전자도 보상 체계 개편 논의…실적 연동 강화 속 ‘성과급 경쟁’ 확산

출근길 지하철 안, 스마트폰 화면을 넘기던 시선이 멈췄다. ‘성과급 12억.’ 다시 봐도 숫자가 낯설다. 연봉이 아닌 성과급이다.

반도체 수출 24.4%, 상위 10대 기업 40% 집중…성과급 격차 키운 산업 구조의 단면. 연합뉴스

단순한 화제성으로 넘기기엔 계산 구조는 구체적이다. 실제로 이 수치는 특정 가정 아래에서 도출된 값이지만, 그보다 더 중요한 건 이 숫자가 가능해진 ‘구조’다.

13일 산업통상자원부에 따르면 2025년 기준 한국 반도체 수출은 1734억달러로, 전체 수출의 24.4%를 차지한다. 일부 분석에서는 상위 10대 기업이 전체 수출의 약 40%를 차지하는 것으로 추정된다.

이익은 빠르게 특정 산업과 기업으로 모이고 있다. 그리고 그 끝에서, ‘연봉보다 많은 성과급’이라는 형태로 다시 나뉘고 있다.

◆“1인 12억”…숫자는 어떻게 만들어졌나

글로벌 투자은행 맥쿼리는 SK하이닉스의 향후 실적에 대해 시장 기대를 크게 웃도는 매우 공격적인 시나리오를 제시했다. 영업이익이 약 447조원 수준까지 확대된다는 가정이다.

이 경우 계산 구조는 단순해진다. 회사가 영업이익의 10%를 초과이익분배금(PS) 재원으로 활용한다고 가정하면 총 44조7000억원이 풀린다. 이를 지난해 말 기준 약 3만4500명의 직원 수로 나누면 1인당 약 12억9000만원이라는 산술적 수치가 나온다.

물론 이는 실제 지급액이 아닌 특정 가정에 기반한 추정치다. 다만 중요한 건 숫자 자체가 아니라, 이런 계산이 가능해진 보상 구조의 변화다. 단순한 보너스가 아니라 ‘구조’의 문제다.

◆상한선 사라졌다…보상 구조의 ‘천장’이 없어졌다

SK하이닉스는 지난해 9월 노사 협상을 통해 성과급 체계를 전면 수정했다. 기존 ‘기본급 1000%’로 묶여 있던 지급 상한선을 폐지한 것이 핵심이다.

실적이 커질수록 보상도 함께 확대되는 구조다. 과거처럼 일정 수준에서 보상이 멈추는 구조가 아니라, 실적과 함께 열리는 구조로 바뀌었다. 이 변화는 ‘억대 성과급’을 넘어 ‘10억 단위’라는 새로운 기준을 시장에 던졌다.

이 숫자는 단순한 보상이 아닌, 한국 산업 구조가 만든 결과다. 반도체 중심의 수출 구조와 상위 기업 집중 현상이 맞물리며 이익은 특정 산업과 기업으로 빠르게 모인다. 그리고 그 끝단에서 성과급이라는 형태로 재분배된다.

같은 시간 일해도 결과는 달라진다. 이제 기준은 바뀌었다. 얼마나 일하느냐가 아닌, 어느 산업에 속해 있느냐가 소득을 가르는 기준이 됐다.

◆“어디서 일하느냐”…소득 가르는 기준이 바뀌었다

흐름은 업계 전반으로 확산되고 있다. 삼성전자 역시 성과급을 실적과 더 밀접하게 연동하는 방안을 두고 내부 논의를 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

업계에서는 이를 단순한 보상 강화를 넘어 AI·반도체 인재 확보 경쟁의 핵심 수단으로 본다.

상한선이 사라진 성과급 체계…‘어느 산업에 속했는지’가 소득을 가르는 기준으로 떠올랐다. 뉴스1

환율이 1500원대까지 오르며 대외 환경의 변동성이 커지는 상황에서도, 기업들이 쉽게 내려놓지 않는 카드는 결국 ‘보상 총액’이다.

같은 시간, 같은 노력을 들여도 결과는 달라진다. 이제 사람들은 회사를 고르기 전에 산업을 먼저 본다. 출근길 스마트폰 화면 속 ‘12억’이라는 숫자는, 이미 그 변화를 앞서 보여주고 있다.