“어제 마신 텀블러 그대로?”…24시간 뒤 세균 ‘4만’, 지금도 마시고 있나요

입 닿는 순간 세균 유입…상온 24시간 방치 시 급증 사례 확인

국내 식중독 환자 8792명…일상 위생 관리가 건강 변수로 작용

우유·두유 등 단백질 음료, 증식 더 빨라…사용 직후 세척이 핵심

“어제 마신 거니까 괜찮겠지.”라는 생각이 가장 위험한 순간이다.

입을 대고 마신 뒤 상온에 둔 텀블러는 24시간 만에 세균이 급증할 수 있다. 게티이미지

사무실 책상 위, 전날 마시다 남은 텀블러를 집어 드는 순간이다. 뚜껑을 열고 한 모금을 넘겨도 물맛은 그대로다. 이상한 냄새도, 눈에 띄는 변화도 없다.

문제는 눈에 보이지 않는다는 점이다. 겉보기엔 깨끗한 물이라도, 한 번 입을 대는 순간 내부 환경은 달라진다. 실제로 상온에 그대로 둔 경우, 단 24시간 사이 세균이 ‘4만 수준’까지 늘어난 사례가 확인됐다. 하루 사이 벌어진 변화다.

13일 한국수자원공사 실험에 따르면, 처음 담은 물에서는 세균이 거의 검출되지 않거나 매우 낮은 수준이었다. 하지만 한 모금을 마신 뒤에는 약 900CFU 수준(세균 수를 나타내는 단위)까지 증가했다.

이 상태에서 상온에 방치하면 증식 속도는 더 빨라진다. 24시간이 지나자 세균이 ‘4만 수준’까지 증가한 사례도 관찰됐다. 일반적인 음용수 기준을 크게 웃도는 수준이다.

◆입속 단백질과 밀폐 구조, 세균 증식 조건 형성

텀블러는 구조적으로 밀폐된 공간이다. 여기에 침 속 단백질과 유기물이 더해지면 세균이 증식하기 쉬운 환경이 만들어진다.

특히 두유나 우유처럼 영양분이 풍부한 음료는 상황을 더 빠르게 악화시킨다. 지방과 당, 단백질 성분이 세균의 먹이가 되면서 증식 속도가 높아지기 때문이다.

결국 텀블러는 단순한 물병이 아닌, 관리 상태에 따라 짧은 시간 안에 위생 상태가 크게 달라질 수 있는 용기다.

◆“하루쯤 괜찮겠지”…그 습관이 세균 키운다

이 같은 위생 관리 소홀은 단순한 불쾌감을 넘어 위생 문제로 이어질 수 있고, 경우에 따라 감염 위험과도 연결될 수 있다.

식품의약품안전처에 따르면 2023년 국내 식중독 환자는 8792명으로 집계됐다. 전년보다 크게 늘어난 수치로, 일상 속 위생 관리가 건강과 직결된 문제임을 보여준다. 일상 속 위생 관리가 건강에 직접적인 영향을 줄 수 있다는 점을 보여준다.

방역 당국은 식중독 예방을 위해 ‘세척·소독, 끓여먹기, 보관온도 준수’를 핵심 수칙으로 안내하고 있다. 텀블러 역시 예외가 아니다.

◆베이킹소다·식초 활용…세척 타이밍이 위생을 가른다

텀블러 위생을 유지하는 방법은 어렵지 않다. 핵심은 ‘사용 직후 세척’이다. 뜨거운 물로 바로 헹구는 것만으로도 미생물 증식을 늦출 수 있고, 세제를 활용한 세척은 오염 물질 제거에 효과적이다.

겉보기엔 깨끗한 물도 세척하지 않으면 내부에서 세균 증식이 빠르게 진행된다. 게티이미지

이미 냄새나 물때가 남아 있다면 끓는 물을 부어 일정 시간 둔 뒤 세척하는 것이 도움이 된다. 식초를 희석해 사용하면 탈취와 세정 효과를 함께 기대할 수 있고, 베이킹소다는 내부 찌든 때 제거에 유용하다.

어제와 똑같아 보였던 텀블러 속 물. 하루 사이, 그 안의 내용은 완전히 달라졌을 수 있다. 지금 들이키기 전이라면 한 번 더 씻어야 한다.