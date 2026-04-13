유럽 천연가스 가격도 치솟아

금값은 하락

미국이 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 맞서 역(逆) 봉쇄를 예고하며 국제 유가가 다시 배럴당 100달러 선을 넘어섰다.



블룸버그에 따르면 국제 유가의 기준점 역할을 하는 브렌트유 선물 가격은 한국시간 13일 오전 9시12분 기준 전장(10일) 종가보다 약 8.7% 뛴 배럴당 103.44달러로 나타났다.



다른 지표인 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 같은 시각 104.93달러로 전일보다 약 8.7%가 치솟은 상태다.

호르무즈 해협 지도. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 정부와의 첫 종전 협상이 결렬된 12일(현지시간) 호르무즈 해협을 오가는 모든 선박에 대해 봉쇄 절차를 개시하겠다고 밝혔다. 이란 당국의 전쟁 자금원 역할을 하는 이란산 원유 수출을 차단해 최대 압박을 가하겠다는 의도로 풀이된다.



이란 측이 협상의 지렛대로 써온 호르무즈 카드를 역봉쇄로 무력화하고 미국이 해협 통제권을 가져오려는 의도라는 평가도 나온다. 페르시아만 입구의 호르무즈 해협은 전 세계 원유 물동량의 약 20%가 지나는 핵심 요지로, 이란 전쟁 발발 이후 선박 운항이 사실상 중단되면서 세계적 에너지 공급난을 일으키고 있다.



미국의 해상 봉쇄는 미 동부 시간 기준 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 시작된다.



미국 전략국제문제연구소(CSIS)의 모나 야쿠비안 중동 프로그램 국장은 블룸버그와의 인터뷰에서 "이번 봉쇄는 상당히 야심 찬 시도지만 공급 중단 문제에 대한 근본적 해법이 될 수 없다. 이해하기 어려운 결정"이라고 평했다.



호주뉴질랜드은행(ANZ)은 최근 보고서에서 "미국의 봉쇄 조처는 페르시아만 산유국의 수출을 억제할 뿐만 아니라, 이란의 석유 수출 능력까지 제한하게 된다"며 "이는 현재 시장이 겪는 공급 차질 문제를 악화시킬 것"이라고 내다봤다.



호르무즈 해협이 폐쇄되면서 대안 수송로로는 아라비아반도 반대편의 홍해가 주목받는다.



주요 산유국 사우디아라비아가 최근 홍해 항구로 연결된 '동서 횡단 송유관'의 운영을 정상화한 만큼, 이 바닷길로 원유 우회 수출을 늘려 에너지 공급 부족을 경감시킬 수 있을 것이라는 기대가 적지 않다.



그러나 홍해 입구 지역은 예멘의 친이란 반군 세력인 후티가 장악하고 있는 만큼, 이란이 미국 해상 봉쇄에 대한 보복으로 후티를 압박해 홍해에서 선박 타격을 감행할 수 있다는 우려도 커지고 있다.



야쿠비안 CSIS 국장은 "실제 그렇게 된다면 진짜로 '고통의 세계'가 펼쳐지게 될 것"이라며 "예전 사례를 볼 때 이란은 쉽게 굴복하지 않고 맞대응할 것이며, 이는 우리가 반복해 목격했던 전술"이라고 진단했다.



이번 긴장 고조로 유럽의 천연가스 가격도 급등했다.



블룸버그에 따르면 유럽의 가스 시장의 기준점 역할을 하는 네덜란드 TTF 선물 가격은 전장 대비 최대 18% 오른 메가와트시(MMh)당 51.30유로까지 치솟았다. 싱가포르 시간 13일 오전 6시25분 현재 49.45유로에 거래되고 있다.



해당 상품은 시장 변동성이 커지면서 13일 자로 일일 거래시간이 종전 10시간에서 21시간으로 변경됐다.



안전자산인 금은 전쟁 장기화 조짐에 인플레이션 위험이 커지며 하락세를 보였다.



국제 금 현물 가격은 한국시간 13일 오전 9시10분 기준 전장 종가보다 약 1.7% 하락한 온스당 4천669.80달러에 거래되고 있다.

<연합>