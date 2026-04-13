구윤철 “美 지적한 ‘韓과잉생산’ 없어…301조 조사 대응 총력”

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 13일 “미국 무역법 301조 조사에 전략적으로 대응하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 열린 대외경제장관회의에서 “정부는 미국 정부와의 긴밀한 소통과 협의를 지속하면서 우리 기업의 이익이 훼손되지 않도록 총력을 다하겠다”며 이같이 밝혔다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 대외경제장관회의 및 EDCF 기금운용위원회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

구 부총리는 “미국 측 지적과 달리 우리 제조업 설비 가동률은 적정 수준이며, 우리 자본재 수출이 미 제조업 부흥에 기여하는 점 등을 적극 설명하겠다”며 “아울러 우리나라는 강제노동 금지에 대한 국제노동기구(ILO) 협약 및 국내법 등 확고한 기반을 두고 있으며, 이에 대해 엄정히 대응하고 있음을 전달하고자 한다”고 설명했다.

정부는 이날 회의에서 ▲신(新)통상협정 추진전략 ▲중동전쟁 주요국 대응사례 ▲개발금융 추진방안 등에 대해 논의했다.

구 부총리는 “정부는 통상현안 대응에 그치지 않고 자유무역협정(FTA) 네트워크를 확장해 수출 성장세를 뒷받침하겠다”며 “향후 FTA 지도를 신남방·중남미·아프리카 등 신흥시장으로 촘촘히 확대해 글로벌 공급망을 다변화하겠다”고 강조했다.

주요국의 중동사태 대응과 관련해서는 “대다수 국가들이 비상대응체계를 구축하고, 가격 안정화 정책, 수급 안정화 정책, 국제 협력 등을 추진하고 있다”며 “특히 중동 의존도가 높은 아시아 국가 중심으로 적극적인 에너지 가격 및 수급 안정화 정책을 시행하고 있다”고 설명했다. 이어 “우리나라도 선제적으로 가격·수급·보조금·국제협력 등 다양한 정책을 신속히 추진 중”이라며 “앞으로도 주요국 동향을 면밀히 점검하며 필요한 대응을 보완해 나가겠다”고 언급했다.

이와 함께 구 부총리는 “우리 경제의 글로벌사우스 신시장 진출을 뒷받침하기 위해 ‘한국형 개발금융’을 추진하겠다”고 밝혔다. 그는 “그간 대외경제협력기금(EDCF) 등 유상 원조를 통해 개도국의 경제 개발과 우리 기업들의 해외 진출을 지원해 왔으나, ODA 예산을 지속 확대하기는 어려운 상황”이라며 “우리나라도 다른 선진국들과 같이 시장 차입, 투자 펀드 등 민간재원을 동원해 대출, 보증·보험, 지분투자 등 다양한 금융수단으로 개도국 개발을 지원하는 ‘새로운 개발금융’을 도입하고자 한다”고 말했다.