옥주현, 고급 주거단지 '한남더힐' 190억원에 매입

그룹 ‘핑클’ 출신 뮤지컬 배우 옥주현이 서울 대표 고급 주거단지인 ‘한남더힐’을 매입한 사실이 전해졌다.

지난 11일 연예계에 따르면 옥주현은 최근 서울 용산구 한남동에 위치한 고급 주거단지 ‘한남더힐’ 아파트를 약 190억 원에 매입했다. 이번 주택은 옥주현의 생애 첫 주택으로 알려져 더욱 관심이 모이고 있다.

그룹 '핑클' 출신이자 뮤지컬 배우로 활동 중인 옥주현. 뉴스1

해당 세대는 전용면적 약 332㎡에 달하는 대형 평형으로 구성돼 있다. 특히 내부가 복층 형태로 구성된 것이 특징이다. 거래 과정에서는 채권최고액 기준 약 123억 원 규모의 근저당이 설정됐다고 전해진다.

특히 이번 매입가는 한남더힐 단지 내에서 기록된 실거래가 가운데 최고 수준으로 추정된다. 기존 최고가는 그룹 방탄소년단(BTS)의 멤버 진이 지난해 3월 약 175억 원에 거래하며 세운 바 있는데, 이번 거래로 그 기록이 새롭게 바뀌게 됐다.

그가 매입한 주거단지 ‘한남더힐’은 남산과 한강을 동시에 조망할 수 있는 입지적 장점과 함께, 외부 접근이 제한된 철저한 보안 시스템으로 유명하다. 이 같은 이유로 방탄소년단 RM과 지민, 배우 소지섭 등 유명 연예인들의 주거지 알려졌다.

한편 옥주현은 1998년 그룹 ‘핑클’의 멤버로 데뷔해 최근까지도 활발한 활동을 이어오고 있다. 그는 ‘레베카’, ‘엘리자벳’, ‘위키드’, ‘마타하리’ 등에 출연했으며, 지난 2월부터 3월까지 서울 세종문화회관 대극장에서 공연된 뮤지컬 ‘안나 카레니나’에서도 얼굴을 비췄다.