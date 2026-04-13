숨진 ‘아들’ 보고싶어...AI로 이어진 모자(母子)의 일상

중국에서 세상을 떠난 가족을 인공지능(AI) 기술로 재현해 관계를 이어가는 사례가 알려지며 화제를 모으고 있다.

유토이미지, 뉴시스

12일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에서 중국 산둥성에 거주하는 한 가정에서 외아들이 교통사고로 숨지자, 슬퍼하는 노모를 위해 AI 기반 ‘디지털 인물’로 아들을 구현했다는 일화가 전해졌다.

이 남성은 지난해 초 교통사고로 갑작스럽게 사망했다. 당시 80대인 그의 어머니는 심장 질환을 앓고 있었고, 가족들은 충격이 건강에 악영향을 줄 것을 우려해 사망 사실을 알리지 않고 싶어 했다.

이후 유족은 AI 기술 업체에 고인의 사진과 음성 등 자료를 제공해 생전 모습과 말투를 반영한 가상 인물을 제작해 달라고 의뢰했다. 완성된 디지털 인물은 외형뿐 아니라 말할 때 몸을 앞으로 기울이는 습관 등 세부적인 특징까지 구현하는 데 성공했다.

AI로 새롭게 탄생한 아들은 영상 통화 형식으로 어머니와 꾸준히 소통을 이어갔다. 노모는 아들에게 안부를 전하고 건강을 당부했다.

노모는 “다른 도시에서 잘 지내는지 알 수 있도록 더 자주 전화해 줘야 해”라며 그에게 “너무 보고 싶어”라고 말했다고.

AI 서비스를 제공한 장씨는 자신을 “사람들의 감정을 속이는 사람”이라고 칭한다고. 그는 “우리가 하는 일은 산 사람들을 위로하는 것”이라고 말했다고 전해졌다.

이 같은 사연이 알려지자 현지 사회관계망서비스(SNS)에서는 다양한 반응이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 “획기적인 발명품이다”고 긍정적으로 바라보는 한편, 또 다른 시각으로는 “진실이 밝혀질 경우 노모가 더 큰 고통을 겪을 수도 있다”는 우려도 제기됐다.