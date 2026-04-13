EBS, 27일부터 ‘2026학년도 EBS 꿈장학생’ 모집

EBS는 27일부터 2026학년도 수시·정시 응시 대학 신입생을 대상으로 ‘2026학년도 EBS 꿈장학생’을 모집한다고 13일 밝혔다.

EBS와 교육부, 한국장학재단은 공교육과 EBS 고교강의를 통해 꿈을 이루기 위해 노력한 학생들의 수기를 공모해 매년 ‘EBS 꿈장학생’을 선발하고 있다.

2011년 ‘열공장학생’으로 시작돼 2014년 ‘꿈장학생’으로 명칭이 변경된 이후, 2025년까지 총 285명의 장학생을 배출했다.

‘EBS 꿈장학생’은 장애, 지역, 소득 등 다양한 환경적 제약 속에서도 EBS를 활용해 꿈을 향해 꾸준히 노력한 학생들을 중심으로 선발돼 왔다.

지난해에도 어려운 학습 환경을 극복하고 학업 성취를 이룬 다양한 우수 사례를 바탕으로 10명의 꿈장학생이 선발된 바 있다.

올해 EBS는 한국장학재단과 함께 13명의 꿈장학생을 선발해 총 6200만원 규모의 장학금을 지원할 예정이다.

공모 주제는 △EBS를 활용하여 자신만의 학습법으로 탁월한 학업 성취를 이룬 사례 △주위에 모범이 되고 감동을 줄 수 있는 학습 사례 △어려운 환경 속에서도 EBS를 통해 꿈을 이루기 위해 노력하고 극복한 사례 등이다.

‘2026학년도 EBS 꿈장학생’ 수기 공모는 27일부터 다음달 31일까지 EBSi 사이트(ebsi.co.kr)에서 접수할 수 있다.

이후 내·외부 심사 및 검증 절차를 거쳐 최종 선발 결과는 7월 중 발표될 예정이다.