무일푼 취준생에서 GD·BTS랑 이웃사촌으로...400만 유튜버 지무비 작업실 공개

400만 구독자를 보유한 영화 리뷰 유튜버 지무비가 최근 방송에서 일상과 작업 환경을 공개했다.

엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널

지난 11일 방영된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에서는 영화 리뷰 유튜버 지무비가 출연했다. 이날 그는 ‘취준생(취업준비생)’이었던 자신의 과거와 주거 환경, 콘텐츠 제작 과정을 소개했다.

한때 “승무원과 은행원을 준비했었나”는 질문에 지무비는 “원래 평범하게 취준생으로 취업 준비했다”고 전했다. 그중 은행 면접은 최종까지 갔었다고.

그렇지만 취업 성공으로 얻을 연봉보다 더 많은 수익을 내고 있다고. 그는 “저는 100% 성과제니까 영상을 많이 제작하면 많이 벌고, 그렇지 않으면 적게 벌어서 무조건 많이 번다곤 할 수 없다”고 말했지만, “계속 노력해서 그렇게 된 거다”고 인정했다.

그는 77억이라는 최고가 전세 계약으로 GD‧BTS와 이웃사촌이 돼 이목을 끌기도 했다. 이에 대해 지무비는 “당연히 대출도 있고, 거의 하루 종일 집에 있다 보니 돈을 집에 많이 썼다”고 이유를 덧붙였다.

영상 제작 전반을 책임지는 그의 업무 방식과 효율 중심으로 구성된 작업실은 출연진들의 감탄을 자아냈다. 그의 책상에는 모니터만대가 설치됐고, 추가로 서브 모니터, 마이크, 단축키 키보드, 키보드 4대, 마우스 7개 등 다양한 장비가 마련됐다.

영화 리뷰가 일이다 보니 영화 시청으로 설레이는 감정이 없지 않을 거 같다는 물음에 지무비는 “요즘에 그런 느낌은 못 받아본 것 같다”고 말했다. 그렇지만 ‘너무 보고 싶다’는 생각이 들면 시청한다고. 최근에는 그렇게 영화 ‘왕과 사는 남자’를 보게 됐다고 밝혔다.

지무비의 구독자 수는 13일 오후 2시 기준 구독자 400만 명을 돌파했다. 이날 YB 윤도현 역시 그의 구독자임을 밝히며 “오늘 출근길에도 지무비의 영상을 보고 왔다”고 팬심을 전했다.