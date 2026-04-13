쿨 이재훈, 전국투어 콘서트 연일 매진 중…‘더 시즌즈’ 방송 이후 인기 폭발

그룹 쿨(COOL)의 이재훈이 전국투어 콘서트 ‘2026 더 이재훈 - 컴 온(Come on)’을 연일 매진하며 팬들의 뜨거운 반응을 이끌고 있다.

13일 컨셉케이컴퍼니에 따르면 지난 2월부터 전국투어 콘서트를 펼치고 있는 이재훈은 최근 출연한 KBS2 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’ 무대가 기폭제가 돼 방송 직후 주요 지역 공연 티켓이 빠르게 소진되는 등 관심이 높아지고 있다.

이날 방송에서 이재훈은 현역 아이돌을 방불케 하는 고도의 댄스 퍼포먼스를 완벽하게 소화해 현장 관객과 시청자들의 감탄을 자아냈다.

더불어 그의 음악을 새로 접한 MZ세대까지 대거 가세하며 관객층이 한층 넓어지고 있다.

컨셉케이컴퍼니는 “현재 매진된 지역을 중심으로 팬들의 추가 공연 요청과 문의가 잇따르고 있다”며 “다양한 세대를 불문하고 소통하는 ‘현재진행형 레전드’ 이재훈의 모습을 보며 변치 않는 성원을 보내주시는 팬분들께 진심으로 감사드린다”고 전했다.

한편 이재훈의 전국투어 콘서트는 7월까지 전국 주요 도시에서 펼쳐진다.