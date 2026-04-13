"내년 성과급 7억 받을까"…SK하이닉스, 생산직 채용 실시

메인트·오퍼레이터 채용공고…청주·용인 인력 확보 속도

올해 영업익 250조원 달성 시, 1인 평균 7억원 PS 가능성

SK하이닉스가 전임직(생산직) 직원 채용에 나선다. 급증하는 인공지능(AI) 반도체 수요와 회사의 늘어나는 캐파(생산능력)에 대응하기 위한 것으로 풀이된다.



13일 업계에 따르면 SK하이닉스는 이날 채용 홈페이지에 '4월 탤런트 하이웨이 메인트 및 오퍼레이터' 모집 공고를 냈다. 마감일은 이달 22일까지다.

경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스

전임직 중 메인트 직무는 반도체 제조 관련 장비 유지 보수 및 라인 운영 등의 업무를 맡고, 오퍼레이터는 품질 관련 시험 및 불량 요인 검사 등을 수행한다.



모집 대상은 7∼8월 입사가 가능한 고등학교 졸업 또는 전문대 졸업자로, 근무지는 경기 이천캠퍼스, 용인과 충북 청주캠퍼스 등이다.



서류 전형 통과 후 필기 전형(5월)인 SKCT(SK Competency Test)와 면접(6월)을 거쳐 최종 합격자가 결정될 예정이다.



SK하이닉스는 올해 초 기존 경력 채용 브랜드인 '월간 하이닉스 탤런트'를 '월간 하이웨이'로 개편하고, 사무직뿐 아니라 전임직까지 수시 채용 체제로 확대했다. 시기와 경로에 제한 없이 반도체 인재를 확보한다는 취지다.



이번에 뽑히는 인력들은 기존 이천캠퍼스는 물론 회사가 캐파 확대를 위해 짓고 있는 청주 M15X와 용인 반도체 클러스터에 투입될 가능성도 점쳐진다.



앞서 SK하이닉스는 이달 초 '4월 월간 하이웨이(경력)' 공고를 내고, 기술 연구개발(테크 R&D), 정보기술(IT), 제조 분야 채용도 실시했다.



한편 SK하이닉스는 최근 커리어 플랫폼 사람인 조사에서 삼성전자를 제치고 '가장 입사하고 싶은 대기업' 1위에 올랐다.



반도체 업황 회복에 따른 파격적인 성과급 기대감이 선호도에 결정적인 영향을 미친 것으로 분석된다.



증권가에서는 SK하이닉스가 올 한해 반도체 슈퍼사이클(초호황기)에 힘입어 역대 최대 규모인 250조원의 영업이익을 달성할 것으로 전망하고 있다.



이 같은 전망이 현실화할 경우, 내년 초 지급될 '초과이익분배금(PS)'의 재원(영업이익의 10%)은 25조원에 달할 것으로 보인다.



직급과 연차에 따라 차이는 있지만, 이를 전체 임직원 수(약 3만5천명)로 단순 계산하면 직원 1인당 평균 약 7억원(세전)의 성과급을 받게 된다.

<연합>