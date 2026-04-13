“폭발로 인근 100m 아수라장”…주민 다치고 아파트도 피해

충북 청주시 상가서 ‘가스 폭발’ 추정

주민 15명 부상…아파트 등 130여곳 피해

“폭탄이 터진 줄 알았어요. 유리창 깨지고 차도 뒤집히고”

충북 청주시 흥덕구 봉명동 한 상가 건물에서 폭발 사고가 발생해 주민 15명이 다치고 아파트와 주택, 차량 등이 피해를 보았다.

충북 청주시 흥덕구 봉명동 한 상가에서 13일 새벽 폭발 사고가 발생해 인근 100여m가 아수라장이 됐다.

13일 충북소방본부에 따르면 이날 오전 3시59분쯤 3층짜리 상가 건물 1층 식당에서 폭발이 발생했다는 신고가 접수됐다. 이 사고는 식당 뒤편에 있는 액화석유가스통에서 일부가 누출돼 폭발한 것으로 추정된다. 해당 식당은 업종을 전환해 전날 영업을 시작한 상태인 것으로 전해졌다.

이 사고로 인근 주민 8명이 병원으로 이송됐고 7명은 현장에서 치료받았다. 또 아파트와 상가, 주택 등 130여 곳이 피해를 봤다. 인근에 주차된 차량 91대도 뒤집히거나 크게 파손됐다.

폭발 직후 현장 일대는 유리 파편과 각종 집기류가 흩어져 아수라장을 방불케 했다. 일부 주민들은 아파트 경로당으로 긴급 대피했다. 청주시는 인근 학교 강당 2곳을 추가 대피소로 지정했다. 70대 한 주민은 “전쟁이 난 줄 알았다”며 “유리 파편이 사방에 튀고 차량이 나뒹굴었다”고 전했다.

13일 충북 청주시 흥덕구 봉명동 한 상가 폭발 사고로 도로에 잔해와 함께 차량이 뒤집혀 있다.

깨진 유리창이 날아가고 건물이 파손되면서 도로는 잔해들로 아수라장을 방불케 했다. 이에 소방당국은 소방인력 54명과 장비 21대를 포함해 총 121명, 장비 35대를 투입해 현장 수습에 나섰다. 소방 관계자는 “파편 비산 등으로 피해반경은 100m, 진동 피해반경은 200m에 이른다”고 밝혔다.

사고 원인은 가스 폭발로 추정되고 있다. 이 소방 관계자는 “한 식당이 업종을 바꿔 첫 영업을 했고 현장 도착 시 가스가 미세하게 새고 있었다”고 했다.

13일 충북 청주시 흥덕구 봉명동 한 상가 폭발 사고로 인근 한 아파트 유리문이 통째로 뜯겼다.

청주시는 재난안전대책본부를 가동하고 복지·보건·건축·가스 관련 부서와 협업해 피해 조사, 의료 지원, 심리 지원, 임시 주거 제공 등 종합 지원체계를 마련했다. 또한 가스 누출 여부 점검과 붕괴 위험 건축물 안전진단을 강화해 추가 피해를 차단할 방침이다. 현장을 찾은 이범석 청주시장은 “시민 안전을 최우선으로 사고 수습과 재발 방지에 총력을 다하고 관계기관과의 긴밀한 협조체계를 유지해 달라”고 당부했다.

김영환 충북도지사도 현장에서 신속한 피해 수습과 안전 조치를 주문했다. 김 지사는 “무엇보다 부상 치료, 주민 안전 확보가 최우선”이라며 “정확한 사고 원인 조사와 함께 피해 주민 불편이 최소화될 수 있게 응급 복구와 현장 지원에 최선을 다해달라”고 말했다.