알체라, NIPA ‘AX 원스톱 바우처 지원사업’ 공급기업 선정

안면인식 AI 솔루션 ‘FaceTrust’로 금융·공공·제조 AX 실증 지원

비전 인공지능(AI) 솔루션 기업 알체라(대표 황영규)가 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 ‘2026년 AX 원스톱 바우처 지원사업’의 공급기업으로 선정됐다고 밝혔다.

이번 사업은 중소·중견기업의 AI 전환을 촉진하기 위해 총 260억 원 규모로 추진되며, AI·클라우드·데이터를 통합한 바우처 형태로 지원하는 것이 특징이다. 약 20개 과제를 선정해 과제당 약 13억 원을 최대 2년간 지원하며, 공급기업은 자체 AI/AX 솔루션 보유와 최근 2년 내 납품 실적 등 엄격한 요건을 충족해야 한다.

이번 사업에 참여하는 솔루션은 알체라가 자체 파운데이션 모델을 기반으로 개발한 안면인식 AI 솔루션 ‘FaceTrust(Liveness & Matching)’이다. 라이브니스(위변조 방지)와 얼굴 비교(1:1 Verification, 1:N Identification) 기능을 통합 제공하는 설치형·SaaS 겸용 구조로, 기업 환경에 맞춘 유연한 AX 전환을 지원한다.

알체라의 FaceTrust는 약 7,991만 장의 위변조 데이터와 1억 6,800만 장 이상의 얼굴 인식 데이터를 자체 구축·학습해 위변조 방지율 99% 이상의 성능을 확보했다. KOLAS 시험을 통해 검증된 해당 성능과 함께 GS인증 1등급, iBeta PAD Level 1, TTA 인증 등을 보유하며 글로벌 수준의 기술 경쟁력을 입증했다. 또한 전체 학습 데이터 중 독자 수집 데이터 비중 57.8%를 확보해 모델의 고유 경쟁력을 강화했으며, 일반 RGB 카메라만으로 iBeta PAD Level 1 인증을 통과한 국내 유일 기술이라는 점에서 차별성을 갖는다.

해당 솔루션은 금융권의 eKYC 및 비대면 인증을 비롯해 공공기관 보안 구역 출입 통제, 기업 보안 등 다양한 산업군에도 즉시 적용 가능하다. 향후 네이버 금융전용 클라우드(Naver Cloud Financial) 기반 SaaS 형태로도 제공될 예정으로, 초기 인프라 구축 부담 없이 AI 도입을 원하는 기업 수요에 대응할 계획이다.

알체라는 여기서 한발 더 나아가 차세대 AI 기반 보안기술을 결합해 안면 정보를 통합적으로 분석하는 고도화된 이상거래탐지시스템 연동을 준비 중이다. 이를 통해 단순 신원 확인을 넘어 사용자의 행위 맥락과 의도까지 판단하는 지능형 AX 보안 모델로 확장해 나간다는 전략이다.

이번 공급기업 선정을 통해 알체라는 데이터 설계부터 모델 개발, 전용 AI 엔진 구축까지 전 과정을 아우르는 통합 역량을 바탕으로 AX 전환 사업과의 높은 적합성을 입증했다.

알체라 황영규 대표는 “NIPA AX 원스톱 바우처 사업은 기업의 AI 도입 장벽을 낮추고 실질적인 전환을 촉진하는 중요한 계기”라며 “알체라는 금융권에서 검증된 안면인식 기술과 대규모 학습 데이터를 기반으로 다양한 산업군에서 신뢰할 수 있는 AX 보안 환경을 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편 알체라는 AI 안면인증, 이상상황 감지, 화재 감지, AI 데이터 구축 등 다양한 비전 AI 솔루션을 제공하는 기업으로, 고객의 다양한 문제를 AI로 해결하는 통합 파트너로서 AX 시장 내 입지를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.