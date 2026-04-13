복귀한 오영훈 지사 “‘고유가 민생’ 1차 추경 편성”

긴급 간부회의서 항공 유류할증료·타운홀 후속조치 대응 점검

오영훈 제주도지사가 13일 도정에 복귀해 긴급 간부회의를 열고 고유가 대응과 추가경정예산 편성, 항공 유류할증료, 타운홀미팅 후속조치 등 현안을 점검했다.

오 지사는 “민선 8기가 계획하고 추진해온 일들을 잘 마무리하고, 다음 도정이 원활히 출발할 수 있도록 성과를 정리하고 보완할 부분을 점검하는 것이 마지막까지 다해야 할 책임”이라고 밝혔다.

가장 시급한 과제로는 1차 추경 편성을 꼽았다. 정부는 지난 10일 국회 의결을 거쳐 지방자치단체에 추경 관련 지침을 통보했다.

이번 추경에는 기초생활수급자·차상위계층을 비롯한 소득 하위 70% 이하 도민에게 지급하는 고유가 피해 지원금이 포함된다.

오 지사는 “고유가로 힘든 도민들에게 실질적 도움이 될 수 있도록 도의회 제출이 예정대로 이뤄질 수 있게 만반의 준비를 갖춰 달라”고 주문했다.

1차 추경예산안은 빠르면 이달 중 편성할 것으로 보인다.

5월부터 적용되는 국내선 항공 유류할증료 인상 문제도 집중 논의됐다.

유류할증료가 기존 대비 4배 이상 오를 경우 관광객 유입에 상당한 부담이 예상된다.

항공사들이 다음 달 발권하는 국내선 항공편 유류할증료를 이달 7700원(3월 6600원)에서 3만4100원으로 4.4배 이상 인상한다.

오 지사는 “공항을 보유한 부산·광주·강원·충청 등 타 지자체와 연대·협력해 정부 차원의 대책이 마련되도록 해야 한다”며 단기에 끝날 문제가 아닌 만큼 중장기 대책 마련을 주문했다.

관광업계 지원책으로는 관광진흥기금의 접근성을 높이는 방안을 함께 검토하기로 했다.

대통령 타운홀미팅에서 나온 에너지 대전환 가속화, 4대 과학기술원(과기원) 연합캠퍼스 구축의 후속 조치도 논의됐다.

오 지사는 제주 특화 청사진을 빠른 시일 안에 마련하되, 우주·에너지 분야를 우선 과제로 삼아 단계적으로 추진할 것을 지시했다.

아울러 “클러스터 조성에 앞서 인재부터 와야 한다”며 융합대학원 과정을 제주에 먼저 개설해 연구를 시작하는 방식을 주문했다. 교육·연구 과정을 우선 유치해 인재를 끌어들이겠다는 구상이다.

탄소중립 에너지 대전환 정책과 관련해서는 기후에너지환경부와 함께 발족한 ‘2035 제주 탄소중립 협의체’ 실무점검 회의를 통해 정부와의 목표 시점 조율을 조만간 진행하기로 했다. 사업이 차질 없이 이행되도록 분야별 점검체계를 강화할 방침이다.