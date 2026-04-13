원/달러 환율 1489.3원…미국·이란 협상 결렬에 6.8원 상승

미국과 이란의 종전 협상이 성과를 내지 못한 가운데 원/달러 환율이 상승했다.



13일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간(낮) 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 6.8원 오른 1,489.3원으로 집계됐다.

13일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 원/달러 환율, 코스피가 표시돼 있다. 연합뉴스

환율은 12.9원 높은 1,495.40원에서 출발해 한 때 1,499.7원까지 뛰기도 했다.



원/달러 환율은 미국과 이란의 첫 종전 협상이 성과를 내지 못하고 결렬되면서 상승 압력을 받았다.



파키스탄 수도 이슬라마바드에서 협상에 임했던 JD 밴스 미국 부통령은 이란과 합의를 이루지 못했다며 빈손으로 귀국했고 미군은 이란 항구를 출입하는 모든 해상교통을 한국시간 13일 오후 11시부터 봉쇄하겠다고 발표했다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.04% 오른 98.995였다.



이날 코스피는 전장보다 50.25포인트(0.86%) 떨어진 5,808.62에 거래를 마쳤고, 외국인은 6천억원어치 남짓 순매도해 원/달러 환율 상승 압력을 더했다.



엔/달러 환율은 0.21% 오른 159.671엔이었다.



오후 3시 30분 기준 원/엔 재정환율은 100엔당 932.64원이었다. 전 거래일 오후 3시 30분 기준가보다 2.21원 상승했다.



도쿄 주식시장의 닛케이평균주가(225종, 닛케이지수)는 전 거래일보다 421.34포인트(0.74%) 내린 56,502.77로 마감했다.

<연합>