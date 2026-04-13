AI·IoT·돌봄 로봇의 결합?…용인시, ‘융합형’ 노인 건강 관리

고령화 사회 대응 사업 확대…“예방 중심 관리”

경기 용인시가 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT), 돌봄 로봇을 결합한 어르신 건강관리 사업을 확대한다. 이번 조치는 고령화로 증가하는 의료·요양 수요에 발 빠르게 대응하기 위한 것이다.

13일 용인시에 따르면 해당 사업은 어르신이 요양원 등 시설로 옮기지 않고 살던 곳에서 건강한 삶을 유지하는 데 초점을 맞췄다.

용인시청.

기흥구보건소의 경우 정보통신기술(ICT) 융합 방문 건강관리 사업을 진행한다. 방문간호와 AI·IoT 기반 비대면 건강관리 서비스를 병행한다. 65세 이상 어르신과 만성질환 위험군, 건강행태 개선이 필요한 주민 등이 대상이다.

해당 서비스는 스마트폰 앱을 기반으로 운영되며 활동량계, 혈압계, 혈당계 등 기기를 활용해 일상에서 건강 데이터를 측정하도록 했다. 보건소 전문 인력은 맞춤형 상담과 건강관리를 제공한다. 걷기, 복약, 식사, 혈압 측정 등 생활 속 실천 과제를 수행하면 인센티브도 주어진다.

시는 올해 건강군·전허약군·허약군으로 구분해 600명을 대상으로 시범 운영할 예정이다.

수지구보건소는 홀몸 어르신을 대상으로 ‘AI 건강관리 로봇’ 사업을 벌인다. 로봇이 음성 대화를 기반으로 정서 지원과 건강관리를 동시에 제공하는 방식이다. 식사·복약 알림과 인지 기능 자극, 생활 리듬 관리 기능도 수행한다.

경기 용인시의 한 보건소에서 노인 건강관리 상담을 진행하고 있다. 용인시 제공

로봇이 위급 상황을 센서를 통해 감지하면 관제센터로 연결하고, 일정 횟수 이상 응답이 없을 경우 119로 자동 연계하는 기능도 갖췄다.

돌봄 로봇 외에 방문간호사의 대면 서비스와 AI·IoT 기반 비대면 건강관리의 ‘3중 관리체계’로 운영된다.

시 관계자는 “예방 중심 건강관리로 장기요양 진입을 늦추고 삶의 질을 높이는 데 집중하겠다”고 말했다.