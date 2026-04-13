부산항만공사-부산본부세관, 메가포트 인프라 구축 ‘맞손’

부산항만공사(BPA)는 부산본부세관과 ‘부산항 세관 통합검사장 부지 조성 및 제공을 위한 업무협약’을 체결했다고 13일 밝혔다.

송상근 BPA 사장(왼쪽)과 유영한 부산본부세관장이 13일 ‘부산항 세관 통합검사장 부지 조성 및 제공을 위한 업무협약’을 체결하고, 기념촬영을 하고 있다. 부산항만공사 제공

이번 업무협약은 부산항 신항의 통합물류 체계를 견고히 하고, 부산항을 세계 최고 수준의 메가포트로 육성하기 위해 마련됐다.

부산신항이 스마트 메가포트로 도약하기 위해서는 첨단 하역 시스템에 걸맞은 신속한 통관 서비스 제공이 필수다. 이번 협약을 통해 부산항 내에 분산된 세관 검사장들을 한곳으로 집약하고, 화물의 검사부터 반출까지 한 번에 처리되는 원스톱 통관체계를 구축한다.

부산항 세관 통합검사장은 부산항 신항과 진해신항 정중앙에 위치한 지리적 요충지다. 부산항의 현재와 미래를 잇는 핵심 거점에 통합검사장을 배치함으로써, 부산항 물류 흐름을 유기적으로 연결하고 진해신항 확대에 대비한 물류 효율을 극대화할 계획이다.

송상근 BPA 사장은 “세계 최고 수준의 메가포트 인프라에 걸맞은 통관 여건을 조성해 부산항의 운영 효율성을 높이고, 더 편리하고 신속한 항만 서비스를 제공할 수 있도록 인프라 구축에 속도를 낼 것”이라고 말했다.