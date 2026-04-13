할리우드 스타 루시 리우 “오진으로 암 진단을 받았다”

할리우드 스타 루시 리우가 과거 암 오진으로 불필요한 수술을 받았던 경험이 있다고 밝혔다.

리우는 11일(현지시간) 미국 매체 피플과의 인터뷰에서 “1990년대 오진으로 암 진단을 받았다”고 말했다. 그는 당시 가슴에 멍울을 발견해 병원을 찾았고, 의사가 촉진만으로 암을 진단했다고 설명했다.

이후 초음파나 유방촬영술 등 추가 검사는 진행되지 않은 채 곧바로 수술 일정이 잡혔다. 리우는 “즉시 수술을 받아 유방에서 혹을 제거했지만, 나중에 그것이 양성 종양이라는 것을 알게 됐다”면서 “그때는 인터넷도 없어 정보를 얻기 어려웠고, 솔직히 무서웠다”고 당시 상황을 떠올렸다.

루시 리우. 연합뉴스

리우는 주변에서 다른 의사의 소견을 들어보라는 조언도 있었지만 따르지 않았다고 했다. 그는 “의사가 더 잘 알 것이라고 생각해 추가 확인이 필요하다는 생각을 하지 못했다”며 “그 일을 계기로 스스로를 보호하고 목소리를 내는 법을 배우게 됐다”고 전했다.

현재 리우는 화이자의 ‘모든 돌파구가 중요하다(Every Breakthrough Matters)’ 캠페인에 참여하며 암 검진과 조기 발견의 중요성을 알리고 있다.

그는 “중요한 건 단순히 치료가 아니라 검진을 이해하고 필요한 정보를 아는 것”이라며 “많은 사람이 바쁘거나 두려워 검진을 미루지만, 검진은 생명을 구할 수 있다”고 강조했다. 또한 “병이 늦게 발견되면 어떤 치료를 받아야 할지 몰라 혼란에 빠지게 된다”며 정기적인 건강검진의 필요성을 거듭 언급했다.

리우는 자신의 경험에 대해 “후회하기보다는 그 안에서 배움을 찾으려 한다”며 “시간을 되돌릴 수 없는 만큼 더 나은 선택이 무엇인지 고민하며 살아가려 한다”고 덧붙였다.

한편 중국계 미국인인 리우는 영화 ‘미녀 삼총사’, ‘킬 빌’ 시리즈 등으로 세계적인 인기를 얻은 배우다. 최근에는 화가로도 활동 중이다.