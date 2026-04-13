[포토] 2026년도 상반기 전국법관대표회의 정기회의 입력 : 2026-04-13 16:43 이제원 선임기자 구글 네이버 유튜브 13일 경기 고양시 사법연수원에서 열린 2026년도 상반기 전국법관대표회의 정기회의에서 임시의장인 문광섭 서울고등법원 부장판사(가운데)가 의장 후보인 강동원 서울가정법원 부장판사(왼쪽), 송승용 서울중앙지법 부장판사와 대화하고 있다. 13일 경기 고양시 사법연수원에서 임시의장인 문광섭 서울고등법원 부장판사를 비롯한 법관들이 2026년도 상반기 전국법관대표회의 정기회의 개의를 기다리고 있다. 13일 경기 고양시 사법연수원에서 열린 2026년도 상반기 전국법관대표회의 정기회의에서 임시의장인 문광섭 서울고등법원 부장판사(가운데)가 의장 후보인 강동원 서울가정법원 부장판사(왼쪽), 송승용 서울중앙지법 부장판사와 대화하고 있다. 이제원 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 이제원 이슈 나우 더보기 '환자 사망 사고' 양재웅 병원, 업무정지 끝나자 결국 폐업 애 엄마 미모 무슨 일?…손담비, 딸 돌잔치서 전성기 시절 비주얼 자랑