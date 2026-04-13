[포토] 2026년도 상반기 전국법관대표회의 정기회의

13일 경기 고양시 사법연수원에서 열린 2026년도 상반기 전국법관대표회의 정기회의에서 임시의장인 문광섭 서울고등법원 부장판사(가운데)가 의장 후보인 강동원 서울가정법원 부장판사(왼쪽), 송승용 서울중앙지법 부장판사와 대화하고 있다.

13일 경기 고양시 사법연수원에서 임시의장인 문광섭 서울고등법원 부장판사를 비롯한 법관들이 2026년도 상반기 전국법관대표회의 정기회의 개의를 기다리고 있다.

13일 경기 고양시 사법연수원에서 열린 2026년도 상반기 전국법관대표회의 정기회의에서 임시의장인 문광섭 서울고등법원 부장판사(가운데)가 의장 후보인 강동원 서울가정법원 부장판사(왼쪽), 송승용 서울중앙지법 부장판사와 대화하고 있다.