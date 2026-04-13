[포토] SIMTOS 2026(서울국제생산제조기술전) 개막

13일 경기 일산 킨텍스(KINTEX)에서 개막한 'SIMTOS 2026(서울국제생산제조기술전)' 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 전시는 역대 최대 규모인 6170개 부스로 'AI 자율제조, 인재와 연결하다'를 주제로 AI 중심의 자율 제조 시대로 진화하는 전환점에 마련된 행사이다.

13일 경기 일산 킨텍스(KINTEX)에서 개막한 'SIMTOS 2026(서울국제생산제조기술전)' 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 전시는 역대 최대 규모인 6170개 부스로 'AI 자율제조, 인재와 연결하다'를 주제로 AI 중심의 자율 제조 시대로 진화하는 전환점에 마련된 행사이다. /2026.04.13 고양=이제원 선임기자

13일 경기 일산 킨텍스(KINTEX)에서 개막한 'SIMTOS 2026(서울국제생산제조기술전)' 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 전시는 역대 최대 규모인 6170개 부스로 'AI 자율제조, 인재와 연결하다'를 주제로 AI 중심의 자율 제조 시대로 진화하는 전환점에 마련된 행사이다.