LG엔솔, AX 통해 2028년까지 생산성 50% 향상

김동명 사장 “게임의 룰 바꿔야”

독보적 경쟁력 실행 전략 강조

김동명(사진) LG에너지솔루션 사장이 전사 AX(인공지능 전환)를 통해 2028년까지 생산성을 50% 개선하겠다는 목표를 제시했다.

김 사장은 13일 임직원들에게 보낸 메시지를 통해 “AX는 생존과 직결된 필수 과제”라며 독보적 경쟁력 확보를 위한 강력한 AX 실행 전략을 강조했다. 그는 현재 글로벌 배터리 시장 상황과 관련해 “단순한 양적 경쟁으로 대응하는 것은 의미 있는 승산을 기대하기 어렵다”며 “AX를 통해 ‘핵심 자산 및 인재 중심’으로 게임의 룰을 바꿔야 한다”고 밝혔다.

김 사장은 LG에너지솔루션이 보유한 3만8000건이 넘는 지식재산권(IP)과 30여년 가까운 업력, 풍부한 역량을 갖춘 인재들을 핵심 자산으로 꼽으면서 “이 자산들이 AX와 결합해 시너지를 낸다면 경쟁의 판을 바꿀 절호의 기회가 될 수 있다”고 강조했다.

김 사장은 연초 수립한 ‘2030년까지 생산성 30% 개선’이라는 목표를 ‘2028년까지 생산성 50% 개선’으로 상향 조정했다. 경쟁사들이 대규모 AX 전담 조직과 투자를 본격화하고 있는 만큼 더 도전적인 목표를 더 빠르게 달성해야 한다는 판단에서다.

그는 또 “AX는 제조업의 복잡성, 국가핵심기술 보안, 현업 적용 체계까지 함께 풀어야 하는 복잡한 과제”라며 강한 리더십과 지원체계를 약속했다.

LG에너지솔루션은 매달 김 사장이 직접 주재하는 ‘AI 거버넌스 위원회’를 운영, AI 솔루션 도입과 보안·변화관리 이슈를 점검하고 있다.