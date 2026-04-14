AI 활용 ‘스마트 도시’ 해외 실증 나선다

교통혼잡·재난대응·물관리 등

국토부, 5개국 6개 사업 선정

정부가 인공지능(AI)을 활용해 교통혼잡과 재난대응, 물관리 등 도시문제를 해결하는 스마트도시 기술을 해외 5개국 6개 사업에서 직접 실증한다.



국토교통부는 13일 ‘2026년 K-city Network 해외실증형 사업’ 공모를 통해 한국형 AI 기반 스마트도시 모델을 해외에 적용하고 검증할 총 34개 사업을 모집했다고 밝혔다. 이 중 서면평가와 발표평가 등을 거쳐 최종 6개 사업을 선정했다.



브루나이에서는 AI 기반 스마트시티 통합플랫폼을 구축·운영하며 현지 맞춤형 도시 물관리와 재난대응을 동시에 개선하는 모델을 실증할 예정이다. 필리핀 바코르시에서는 AI 기반 스마트 교통관리 플랫폼을 구축해 실시간 교통상황을 분석하고 교통 운영 효율을 개선하는 효과를 검증한다. 베트남 호찌민시에서는 AI와 빅데이터 기반의 수요응답형 교통서비스(DRT)를 도입해 이용자 중심의 효율적인 도시교통체계 전환 가능성을 살펴본다.



김효정 국토부 도시정책관은 “한국형 스마트 기술의 현지 적용 가능성을 검증하고 후속 수출과 투자사업으로 이어지는 성과를 창출하기를 기대한다”고 말했다.