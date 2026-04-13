美 대신 K방공망 눈 돌리는 걸프국… 사우디, 韓 천궁Ⅱ 조기 인도 요청 [美·이란 불안한 휴전]

UAE, 요격미사일 추가확보 나서

WSJ “전쟁 계기로 공급선 다변화”

미국과 이란의 군사적 충돌이 이어지면서 안보 불안이 커진 중동 걸프 국가들이 미국 중심의 무기 조달구조에서 벗어나 한국, 영국, 우크라이나 등으로 눈을 돌리고 있다. 지난 6주간 이어진 중동 전쟁에서 방공 탄약 재고가 빠르게 소진되면서 즉시 방공 전력 보강이 가능한 대체 무기 확보에 나선 것이다.



미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 12일(현지시간) 소식통의 말을 인용해 사우디아라비아가 한화와 LIG넥스원에 중거리 지대공 유도무기(M-SAM·천궁Ⅱ·사진) 체계의 인도 일정을 앞당길 수 있는지 타진했다고 보도했다.

아랍에미리트(UAE)도 한국 업체들에 요격미사일 추가 공급을 요청한 것으로 전해졌다. 천궁Ⅱ로 알려진 M-SAM은 드론과 탄도미사일, 항공기 등을 요격할 수 있는 중거리 방공 시스템이다. UAE가 최근 이란의 공격에 대응하는 과정에서 실제 운용된 것으로 알려졌다. 사우디아라비아는 패트리엇 요격미사일 확보를 위해 일본과도 접촉한 것으로 전해졌다.



WSJ는 사우디아라비아, 카타르, UAE 등이 미국 무기에서 벗어나 대체 미사일 방어체계를 찾기 위해 공급선을 다변화하고 있다고 설명했다. 중동 걸프 국가들은 한국의 방공 시스템 외에도 우크라이나산 요격 드론, 미국의 전통적인 개틀링 기관포, 영국 스타트업의 저가 미사일 등 다양한 수단을 검토 중인 것으로 전해졌다. 이는 중거리 방공 시스템뿐만 아니라 요격 드론, 전자전 장비, 근접방어 수단 등 다양한 무기를 결합해 복합적인 방공망을 구축하려는 움직임으로 해석된다.



특히 이란 샤헤드와 같은 저가 드론이 전쟁터에서 활약하면서, 기존의 고가 요격체계는 비용 측면에서 한계가 있다는 지적이 제기돼왔다. 이 때문에 사우디아라비아와 카타르는 우크라이나와 무기 생산 공유를 위한 국방 협력 협정을 체결했다. 이에 대해 WSJ는 미국과 걸프국가들이 이란의 공격 규모를 제대로 대비하지 못했다는 점을 보여주는 동시에, 저가 드론이 대규모 공습 수단으로 자리 잡고 있음을 보여주는 것이라고 지적했다.