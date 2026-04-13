단체장감 평가 1순위는 ‘공약 내용·실현 가능성’ ‘현안 해결’ [6·3 지방선거 민심지도]

유권자들 투표 고려 요소



서울 與 지지층 22% 최우선 꼽아

경기선 21%가 중요한 부분 인식

인천선 현안 23%·공약 21% 순

일부 지역선 도덕·청렴성 중요시

6·3 지방선거를 50일 앞두고 수도권 유권자는 공통적으로 ‘공약 내용 및 실현 가능성’과 ‘지역 문제 해결 및 시정 성과 기대감’을 가장 중요하게 보는 것으로 나타났다. 서울·경기·인천 모두 이번 지방선거로 정부·여당에 ‘힘을 실어줘야 한다’는 응답이 야당이 정권을 견제해야 한다는 응답을 크게 앞섰다.



한국갤럽이 지난 10∼11일 서울에 거주하는 만 18세 이상 남녀 803명을 대상으로 진행한 여론조사에서 서울시장 선거 투표 시 가장 중요하게 고려하는 사항으로 가장 많은 22%가 공약 내용 및 실현 가능성을 꼽았다. 그 뒤로 지역 문제 해결 및 시정 성과 기대감과 ‘후보의 경험과 능력’이 각각 17%씩, ‘시민과의 소통 능력과 공감도’ 및 ‘도덕성과 청렴성’이 각각 14%씩 집계됐다.

기표 도장. 뉴시스

정당 지지별로 응답을 따져볼 때 더불어민주당을 지지한다고 한 응답자 중에서는 ‘공약 내용 및 실현 가능성’, ‘지역문제 해결 및 시정 성과 기대감’을 중요하게 고려한다는 답이 모두 22%로 동일했고, ‘국민과의 소통능력과 공감도’는 19%, ‘후보의 경험과 능력’이 중요하다는 답은 16%였다.

반면에 국민의힘 지지층에서는 ‘도덕성과 청렴성’과 ‘후보의 경험과 능력’이 19%로 동일했고, ‘소속 정당과 정치적 성향’을 중요하게 따진다는 답도 18%였다. 국민의힘 지지층에서 ‘공약 내용 및 실현가능성’을 중요하게 본다는 답은 15%, ‘지역문제 해결 및 시정성과 기대감’을 중요하게 본다는 답은 9%였다. 민주당 지지층에서 ‘도덕성과 청렴성’을 중요하게 본다는 답은 11%, ‘소속 정당과 정치적 성향’을 중요하게 본다는 답은 10%였다.



한국갤럽이 지난 9∼10일 경기도민 만 18세 이상 남녀 800명에게 도지사 선거 투표 시 주요 고려 사항을 물었을 때는 ‘공약 내용 및 실현 가능성’과 ‘지역 문제 해결 및 도정 성과 기대감’이 동일하게 21%였다.

그 뒤로 ‘후보 경험과 능력’ 및 ‘도덕성과 청렴성’이 각각 14%, ‘소속 정당과 정치적 성향’과 ‘도민과의 소통 능력과 공감도’가 각각 13%로 집계됐다. 여당 지지자는 이 같은 전체 응답률과 비슷한 응답을 했으나 야당 지지자는 공약이나 후보의 경험과 능력(10%)보다 도덕성과 청렴성(23%)을 가장 중요하게 고려하겠다는 답변을 했다.

같은 문항에서 민주당 추미애 후보를 지지한다고 답한 응답자는 공약 내용과 실현 가능성보다 지역 문제 해결과 도정 성과 기대감을 더 중요하게 본다는 이들이 더 많았다. 추 후보는 현재 국민의힘 소속으로 경기지사 선거에 출마한 양향자·조광한·함진규 예비후보 중 누구와 맞붙어도 과반 지지를 받았다.



인천 역시 주요 고려사항이 대동소이했다. 만 18세 이상 남녀 808명 인천시민을 대상으로 7∼8일 진행한 조사에서 23%는 지역 문제 해결 및 시정 성과 기대감을 가장 중요하게 고려한다고 답했고, 21%는 공약 내용 및 실현 가능성을 최우선으로 따졌다. 단수공천된 민주당 박찬대 후보 지지자는 지역 문제 해결과 시정 성과 기대감을 각각 27%, 20%로 꼽았으며 이 다음으로 소속 정당과 정치적 성향(17%)을 중요하게 판단했다. 반면 현직 인천시장인 국민의힘 유정복 후보 지지자는 후보의 경험과 능력(19%)을 가장 고려한다고 했다.

현역 광역단체장을 어떻게 평가하는지 묻는 항목에서는 여야에 따르지 않는 답변이 나타났다. 서울시민 53%는 국민의힘 소속인 오 시장이 ‘잘못했다’고 평가한 반면, 유 시장은 56%가 ‘잘했다’고 평가했다. 오 시장을 부정적으로 평가한 이들 중 18%는 국민의힘 지지자였다.



지역을 불문하고 이번 지방선거를 앞두고 ‘국정 지원을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다’는 입장(서울 52%, 경기 55%, 인천 52%)이 ‘정권 견제를 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다’는 주장(서울 35%, 경기 32%, 인천 31%)보다 우세했다.