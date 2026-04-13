“오세훈 시정 잘못” 53%… “유정복 잘했다” 56% [6·3 지방선거 민심지도]

野 현역시장 엇갈린 평가



李 평가는 서울·인천 69%가 ‘긍정’

경기도 70%… 전 연령대서 과반

정당 지지도는 민주 48·국힘 22%

6·3 지방선거에서 야당 소속 현역 시장과 여당 유력 후보의 대결이 예상되는 서울·인천 유권자들은 현역 시장들에 대해 상반된 평가를 내렸다. 5선에 도전하는 오세훈 서울시장은 부정 평가가 더 높았지만, 3선에 도전하는 유정복 인천시장은 긍정 평가가 더 높았다. 시정 평가와 별개로 서울·인천 모두에서 이재명 대통령에 대한 강한 지지세가 확인되면서, 유권자들 사이에 ‘국정 지원’ 여론이 우세한 것으로 나타났다.



세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 7∼11일 서울·인천 시민 1611명을 대상으로 전화면접 방식으로 실시한 이번 여론조사에서, 오 시장의 직무 수행에 대해 서울시민의 53%가 ‘잘못했다’, 41%가 ‘잘했다’고 응답했다. 70대 이상을 제외한 전 연령대에서 시정에 대한 부정 평가가 우세했다. 50대의 경우 부정 평가가 70%, 40대는 65%를 기록해 긍정 평가를 두 배 이상 앞섰다. 70세 이상에서는 긍정 평가가 58%로 부정 평가(36%)를 앞섰다.

유정복 인천시장(왼쪽), 오세훈 서울시장. 뉴시스

서울과 달리 인천에선 유 시장의 직무 긍정 평가가 56%로 부정평가(32%)를 앞섰다. 연령별로 보면 70세 이상(72%)과 30대 미만(62%)에서 긍정평가가 가장 높았다. 상대적으로 민주당 지지세가 강한 40대에서도 긍정(44%)과 부정(45%) 평가가 팽팽한 모습을 보였다. 지역별로는 계양·부평 등 동부권에서 긍정 평가가 가장 높았는데, 해당 지역 유권자의 60%가 긍정적으로, 27%가 부정적으로 평가했다.



두 시장에 대한 평가와 별개로 서울·인천지역에선 이 대통령의 직무 수행에 대한 긍정 평가가 우세했다. ‘잘하고 있다’는 응답은 서울과 인천 모두 69%로, 부정 평가(각각 26%, 24%)를 두 배 이상 웃돌았다.



전국 최대 유권자 수를 가진 경기도에선 민주당이 국민의힘을 정당 지지도에서 앞서는 것으로 나타났다. 9∼10일 경기도 유권자 800명을 대상으로 진행한 여론조사에서 민주당의 정당 지지도는 48%로, 국민의힘(22%)보다 26%포인트 높았다. 수도권 인근일수록 민주당 지지세가 높은 추세를 보였다. 5권역(고양·김포·파주)과 6권역(과천·광명·군포·부천·시흥·안양·의왕)에서 민주당 지지율이 과반을 기록했다.



대통령 직무 수행 평가는 정당 지지도보다 더 큰 격차를 보였다. 경기도 지역 응답자의 70%가 ‘잘하고 있다’, 24%가 ‘잘못하고 있다’고 답했다. 특히 이 대통령에 대한 긍정 평가는 전 연령대에서 절반을 넘겼다. 40대와 50대 모두 긍정 평가가 82%로, 부정 평가(16%)를 크게 앞섰다. 이 대통령 지지세가 비교적 약한 30대 미만과 70세 이상에서도 긍정 평가가 각각 56%, 59%를 기록해 과반을 보였다. 특히 경기도의 보수 성향 유권자들 사이에서도 이 대통령에 대한 긍정 평가 비율이 높았다. 본인을 보수 성향이라고 밝힌 유권자의 45%가 이 대통령의 직무 수행을 긍정적으로 평가했다.