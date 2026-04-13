술과 거리두기… 월간 폭음률 2년째 하락

20대 음주율도 대체로 줄어

충북·제주 제외 전국 15곳↓

지나치게 많은 양의 술을 마시는 비율이 최근 2년 새 하락했다. 통상 술을 많이 마시는 것으로 인식되는 20대의 음주율도 떨어졌다.



13일 질병관리청에 따르면 지난해 국내 17개 시도의 월간 폭음률 중앙값은 33.8%였다. 이는 전년(35.0%) 대비 1.2%포인트 감소한 수치다.

지나치게 많은 양의 술을 마시는 비율이 최근 2년 새 하락했다. 통상 술을 많이 마시는 것으로 인식되는 20대의 음주율도 떨어졌다. 해당 사진은 기사 특정 내용과 무관. 사진=게티이미지뱅크

월간 폭음률 중앙값은 2021년 31.7%에서 2023년 35.8%로 2년 연속 올랐다가 이후 다시 2년 내리 하락했다.



월간 폭음률이란 최근 1년 동안 월 1회 이상, 한 번의 술자리에서 남자의 경우 소주 7잔(또는 맥주 5캔) 이상, 여자의 경우 5잔(또는 맥주 3캔) 이상 마신 비율을 뜻한다. 지난해 월간 폭음률은 울산이 39.2%로 가장 높았고, 세종이 28.2%로 가장 낮았다. 전년 대비 수치가 가장 큰 폭으로 하락한 곳은 전북(34.0→28.9%)이었다. 다른 모든 시도에서 감소한 것과 달리 충북은 월간 폭음률이 2024년 38.6%에서 지난해 38.7%로 소폭 올랐다.



술을 많이 마시는 연령대라는 인식이 강한 20대 사이에서도 음주율은 대체로 하락하고 있다.



충북(61→61.6%), 제주(64.7→70.7%)를 제외한 전국 15개 시도 20대의 월간 음주율은 같은 기간 일제히 내려앉았다.



코로나19를 계기로 모임이 줄어들고 계속해서 음주율도 낮아지는 추세지만, 미디어에 음주가 노출되는 경우는 늘고 있다.



한국건강증진개발원이 2023년부터 2025년까지 매년 조회수 상위 음주콘텐츠 100건씩 총 300건을 모니터링한 결과 99%인 299건이 보건복지부의 ‘미디어 음주장면 가이드라인’을 위반했다. 이 가이드라인은 ‘폭음·만취 자제’, ‘19세 미만 시청 제한’ 등을 권고하고 있다.



보건복지부 관계자는 “음주로 인한 건강 위해와 사회적 폐해를 줄이기 위해 모니터링 및 음주폐해예방 캠페인을 지속하고 있다”며 “주류소비 감소세 가속화를 위해 온라인 중심의 주류광고 및 음주 콘텐츠 환경 변화에 대응해 관련 제도 개선방안을 검토하는 한편 관계부처와 협력해 필요한 대응방안을 마련해 나갈 것”이라고 말했다.