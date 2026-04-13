중동 전쟁에 귀국길 막혔는데… 여행사 “개별 티켓팅” 황당 통지

현지 가이드 “괜찮다” 일정 유지

공항 폐쇄되자… 책임 떠넘기기

두배 넘는 항공료 내고서 귀국

보상 제각각… 보험 지원 ‘찔끔’

“3월2일 아침 갑자기 개별 티케팅을 해야 할 수 있다고 처음 이야기를 꺼내더니, 얼마 있다가 ‘이제부터 추가되는 비용은 여러분 부담입니다. 개별 티케팅하세요’라는 거예요.”

김이선(49)씨는 지난 2월23일 가족과 이집트 여행을 떠났다가 봉변을 당했다. 2월28일 미국·이란 전쟁 발발로 두바이공항이 폐쇄되면서 귀국 경유 항공편이 취소된 것이다. 김씨는 우여곡절 끝에 기존보다 2배 이상인 항공료를 내고서야 귀국했다. 미국·이란 전쟁 발발로 당시 중동 지역을 여행 중이던 이들이 귀국편 취소 등 피해를 겪은 가운데 보상을 둘러싼 소비자 분쟁이 최근까지 이어지고 있다. 여행사마다 보상 내용에 격차가 커 불만이 커지고 있다. 13일 여행업계에 따르면 이란 사태로 피해를 본 여행객들이 제안받은 지원 내용은 여행사마다 천차만별이다. A사는 두바이 현지 및 경유 이용객의 항공료와 체류비를 전액 지원했다. B사는 두바이 여행객은 전액, 이집트 여행객은 각각 50%를 지원했다고 설명했다.



김씨가 이용한 C사가 고객에게 제안한 보상은 그보다 적었다. 추가 체류비에 한해 1박당 15만원을 마일리지로 지급하겠다고 했다. 항공료는 제외됐다. 김씨가 귀국 항공편에 쓴 돈은 1인당 130만원. 같은 상품을 이용한 신승민씨도 항공료로 2인 기준 약 500만원을 추가 지출했다.



이들은 전쟁 당시 여행사 측 대처가 미흡했다고 지적했다.



김씨는 “수차례 물었는데도 가이드는 ‘괜찮다’며 일정을 유지했다”며 “본사와도 ‘휴일이라 연락이 되지 않는다’고만 하더니 3월2일에서야 개별 예매하라고 통지받았다”고 호소했다. 보상안을 거절 중인 김씨는 “이런 상황이 또 생기면 똑같이 대처하지 못할 테니 다시 이용하고 싶진 않다”고 밝혔다. 여행보험도 실효성이 떨어진다는 목소리가 나온다. 신씨는 “보험사가 설명한 보상은 최대 20만원에 불과했다”고 했다. 여행업체 측은 ‘도의적 지원’은 가능해도 보상을 강제하긴 어렵다는 입장이다.