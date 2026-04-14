與 강세 수도권, 20%대 무당층 승패 가를 듯 [6·3 지방선거 민심지도]

표심 움직이는 포인트는



여당 지지율, 국힘과 22~24%P차

무당층 비율 양당 격차와 비슷 ‘주목’

6·3 지방선거 최대 격전지로 꼽히는 서울에서 더불어민주당 지지율이 국민의힘의 두 배 수준에 달한다는 여론조사 결과가 나왔다. 서울뿐 아니라 수도권 전역에서 민주당 강세가 확인됐다. 다만, 수도권 유권자 10명 중 2명은 무당층으로 나타나 이들의 향방이 선거 승패를 가를 것으로 분석된다.

13일 인천 미추홀구 인천시선거관리위원회에서 제9회 전국동시지방선거 '사전투표 장비담당 사무원 교육'이 진행되고 있다. 연합뉴스

13일 세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 7∼8일(인천), 9∼10일(경기), 10∼11일(서울) 실시한 여론조사에 따르면 서울의 정당 지지도는 민주당 46%, 국민의힘 24%로 집계됐다. 양당의 격차는 22%포인트였다. 조국혁신당 3%, 개혁신당 3%, 진보당 1%, 그 외 정당 2% 순이었다. ‘지지 정당 없다’와 ‘모름·응답거절’을 합한 무당층도 21%에 달해, 양당의 지지율 격차와 비슷한 수준을 보였다. 무당층의 향배가 선거에서 결정적인 역할을 할 것으로 전망되는 대목이다.

경기와 인천의 상황도 비슷했다. 경기 지역 정당 지지율은 민주당이 48%로 국민의힘(22%)의 두 배를 넘어섰다. 이후 개혁신당(4%), 조국혁신당(3%), 기본소득당(1%), 그 외 정당(1%) 순으로 뒤이었다. 무당층 비율은 21%였다. 인천도 민주당이 46%로 우위를 보였고, 국민의힘은 24%였다. 조국혁신당 2%, 진보당 1%, 개혁신당 2%, 그 외 정당 1%였다. 무당층은 24%에 달했다.

무당층을 사로잡을 후보별 공약 경쟁이 중요해진 가운데 수도권 시민들은 광역단체장의 공약을 평가할 때 ‘공약의 타당성과 실현 가능성’ 그리고 ‘후보의 정책 추진력과 실행 의지’를 중요하게 고려하는 것으로 나타났다.

서울시민은 서울시장 후보의 공약 평가 시 ‘공약 내용의 타당성과 실현 가능성’을 가장 중요하게 본다는 비율이 40%로 가장 높았다. ‘후보의 정책 추진력과 실행 의지’가 32%, ‘공약이 실제로 가져올 효과’가 15%, ‘공약 이행을 위한 재원 조달 방안의 구체성’이 8%를 기록했다. 지지 정당별로 보면 민주당 지지자들은 정책 추진력(39%)을 꼽은 비율이 국민의힘(28%)보다 높았고, 국민의힘 지지자는 공약의 효과(19%)가 민주당(13%)보다 상대적으로 높았다.

경기도민도 ‘공약 내용의 타당성과 실현 가능성’(35%), ‘후보의 정책 추진력과 실행 의지’(35%)를 공약 평가 시 가장 주요하게 고려한다고 답했다. 인천시민도 두 항목을 선택한 비율이 각각 36%, 32%로 높았다.