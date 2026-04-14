경기 분도론 찬성 47% vs 반대 36% [6·3 지방선거 민심지도]

인천 ‘F1 그랑프리유치’ 찬성 52%

세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 9∼10일 경기도의 만 18세 이상 유권자 800명을 대상으로 여론조사한 결과 경기북부특별자치도 설치에 찬성하는 응답(47%)이 반대(36%)보다 많은 것으로 13일 나타났다. ‘경기분도론’은 더불어민주당 경기지사 후보 경선에서 탈락한 김동연 지사가 내세웠던 정책인데, 민주당 지지층의 절반이 분도에 찬성한 것으로 나타났다.

13일 인천 미추홀구 인천시선거관리위원회에서 열린 제9회 전국동시지방선거 '사전투표 장비담당 사무원 교육'에 참여한 인천 중구, 미추홀구 선관위 직원들이 사전투표 장비를 시험 운영하고 있다. 연합뉴스

지지 정당별로 보면 ‘그 외 정당’ 지지층(52%)의 찬성이 가장 많았고, 민주당과 개혁신당 지지층이 각각 51%로 뒤를 이었다. 그 다음이 조국혁신당(45%)과 국민의힘(44%) 지지층 순이었다. 정치 성향별로는 진보층(52%)의 찬성이 가장 많았다. 이어 보수(49%), 중도(45%)층 순이었다.

연령별로는 60대(53%)의 찬성이 가장 많았고 40대(52%), 70세 이상(47%), 50대(44%), 30대(43%), 18∼29세(42%) 순으로 뒤따랐다. 이번 지방선거에서 여당을 지지해야 한다고 생각하는 유권자의 50%가 분도에 찬성했다. 야당을 지지해야 한다고 보는 쪽에선 47%가 찬성했다.

인천 유권자의 절반은 국제 자동차 경주 대회인 포뮬러원(F1) 그랑프리 유치에 찬성했다. 세계일보가 같은 기관에 의뢰해 지난 7∼8일 인천의 만 18세 이상 유권자 808명을 대상으로 조사한 결과다. 찬성은 52%, 반대는 39%였다. 지지 정당별로 보면 개혁신당(72%) 지지층이 가장 많이 찬성했다. 이어 국민의힘(61%), 그 외 정당(53%), 민주당(50%), 혁신당(42%) 지지층 순이었다.

연령별로는 18∼29세(60%)의 찬성이 가장 높았다. 30대(59%), 60대(56%), 70세 이상(51%), 50대(45%), 40대(40%)가 뒤를 이었다. 지방선거에서 여당을 지지해야 한다고 생각하는 쪽은 50%가, 야당을 지지해야 한다고 생각하는 쪽은 62%가 각각 찬성했다. 기사에 거론된 경기·인천 지역 조사의 오차범위는 각각 95% 신뢰수준에 ±3.5%와 ±3.4%다.