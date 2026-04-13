겐트대 글로벌캠퍼스, 산학협력단 첫 수익 전액 장학금 전환

겐트대학교 글로벌캠퍼스가 대학·산업·학생이 함께 성장하는 지속가능한 교육 선순환 모델을 구축하고 있다. 겐트대 글로벌캠퍼스는 13일 대회의실에서 한태준 총장과 유민경 엘바이오컴퍼니 대표, 박지혜 마린유겐트코리아 한국대표 등이 참석한 가운데 ‘발전기금 기탁식’을 개최했다.

해당 기금은 산학협력단 출범 이후 발생한 첫 수익이자 전액을 학생 장학금으로 전환했다는 점에서 의미가 크다. 학생이 최우선이라는 원칙에 따른 것이라고 겐트대 측은 설명했다.

한 총장은 “산학협력단이 만들어낸 결실이 가장 먼저 향해야 할 곳은 학생이라고 생각했다”면서 “이들이야말로 대학의 존재 이유이자 미래이며, 교육 본질은 결국 인재에 대한 투자에 있다”고 말했다. 이어 “글로벌 인재들이 안정적으로 성장할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.

이번 결정은 단순 장학금 지급을 넘어 산학협력의 성과가 다시 교육에 환류되는 구조를 제도적으로 선언한 사례라고 평가된다. 이곳 글로벌캠퍼스는 생명과학 및 바이오 분야에서 세계적 경쟁력을 갖춘 벨기에 겐트대의 인천 송도 소재 확장캠퍼스다.