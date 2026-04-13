대상 정원e샵, 종가 인기 제품 총출동한 ‘종가위크’ 진행…“최대 50% 할인”

대상의 공식 온라인 쇼핑몰 ‘정원e샵’이 19일까지 일주일 간 대한민국 대표 김치 브랜드 종가의 인기 제품을 최대 50% 할인가로 만나볼 수 있는 ‘종가위크’ 행사를 개최한다고 13일 밝혔다.

매일 오전 10시 선착순 300명을 대상으로 최대 50% 할인 쿠폰을 증정한다. 종가의 대표 인기 제품을 3만 원 이상 구매 시 1만2000원, 5만원 이상 구매 시 2만5000원 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 발급된 쿠폰은 다운로드 당일에 한해 사용 가능하다.

대상 제공

이 밖에도 정원e샵 전체 회원을 대상으로 3만 원 이상 구매 시 1만원 할인, 5만원 이상 구매 시 1만5000원할인 혜택을 선사하는 브랜드 할인 쿠폰을 제공한다.

이번 행사에서는 소비자들의 선호도가 높은 제품 위주로 엄선했다. 풍부한 감칠맛과 새콤달콤한 맛이 일품인 ‘종가 현명한 주부 포기김치(10kg)’를 비롯해 종가만의 특허유산균 2종을 더해 맛은 물론 건강까지 더한 ‘종가 생생유산균 포기김치(3.2kg)’를 준비했다.

이와 함께 배추 본연의 아삭함을 살려 한입 사이즈로 알맞게 썰어 담아 자를 필요 없이 간편하게 즐길 수 있는 ‘종가 맛김치’와 갓 담근 듯 아삭아삭한 식감이 그대로 살아 있는 ‘배추겉절이’로 구성한 세트 상품도 만나볼 수 있다.

정대철 대상 정원e샵 팀장은 “대한민국 대표 김치 브랜드 종가에 보내주신 고객들의 사랑에 보답하기 위해 베스트셀러 제품을 부담 없이 맛볼 수 있도록 이번 행사를 마련했다”며 “종가의 다양한 제품을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있는 절호의 기회인 만큼 ‘종가위크’가 준비한 풍성한 혜택을 놓치지 마시길 바란다”고 말했다.