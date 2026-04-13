대한항공, 1분기 영업이익 5169억...전년比 47%↑

대한항공이 올해 1분기 고유가·고환율 여건 속에서도 견조한 실적을 기록했다. 다만 중동 전쟁에 따른 비용 부담은 2분기부터 본격화될 전망이다.

13일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대한항공은 1분기 별도 기준 매출 4조5151억원, 영업이익 5169억원의 잠정 실적을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 14.1%, 영업이익은 47.3% 증가했다. 당기순이익도 25.6% 늘어난 2427억원으로 집계됐다.

지난 7일 김포국제공항 활주로에 항공기가 운항 준비를 하고 있다. 뉴시스

여객 사업은 설 연휴 수요와 유럽·환승 노선 중심의 수요 증가로 매출이 확대됐다. 특히 중동 정세 불안으로 유럽 직항 및 환승 노선 수요가 늘며 실적 개선을 이끌었다. 중국 노선은 단체관광 비자 면제 영향으로, 일본·미주 등 주요 노선도 회복세를 이어갔다.

화물 사업도 고정 물량 계약 확대와 미주 노선 중심의 수요 강세로 매출이 증가했다. 유상승객 탑승률(LF)은 88.4%로 전년 대비 3.5%포인트 상승했다.

항공유 가격 급등 영향은 2분기부터 본격화될 전망이다. 대한항공 관계자는 “최근 국제 유가 상승에 따른 비용 증가에 대비해 이달부터 비상경영체제로 전환했다”며 “전사적 비용 효율화를 추진 중”이라고 밝혔다. 그는 이어 “재무 구조를 강화하고 안정적인 성장 기반을 다지겠다”고 부연했다.