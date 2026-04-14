경기교육청, 유치원·어린이집 경계 허문다…개방형 체험학습 확대

경기도교육청이 도내 0∼5세 모든 영유아를 대상으로 다양한 체험 기회를 제공하는 ‘다같이 해봄터’ 사업을 올해 본격적으로 추진한다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 유치원과 어린이집 간 경계를 허물고, 교육·보육의 질을 높이는 데 무게를 뒀다. 종전 유치원은 도교육청 직속기관이, 어린이집은 지방자치단체의 육아종합지원센터가 맡아 체험 교육을 운영해왔다. 이를 상호개방형으로 전환하는 게 특징이다.

안산육아종합지원센터에서 진행된 여름물놀이. 경기교육청 제공

도교육청은 교육청과 지자체, 교육지원청 간 협업을 강화하고, 운영기관 간 우수사례 공유와 4단계 모니터링 체계를 통해 교육적 효과를 끌어올릴 계획이다.

이를 위해 올해 운영기관으로 선정된 도교육청 직속기관 3곳, 지자체 육아종합지원센터 29곳, 대학 5곳 등 37개 기관이 영유아들에게 다양한 프로그램을 제공한다.

운영 프로그램은 연극·뮤지컬·오감 미술 등 문화예술 체험과 안전·직업 놀이·인공지능(AI) 연계 등 기관 특색 체험, 가족 참여형 체험 등이다.

도교육청 관계자는 “운영기관 중 대학들은 전공 기반 전문성을 살려 농어촌·소규모 기관 등 체험 접근이 어려운 취약지역을 찾아가는 방식으로 운영할 것”이라며 “지역 내 체험 자원을 체계적으로 정리한 지역사회 체험처 지도를 개발·보급해 학부모와 기관이 체험 정보를 쉽게 확인하고 활용할 수 있도록 하겠다”고 말했다.