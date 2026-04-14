이다은·윤남기, 반려견 방치 논란에 “‘입질’ 단어 쓴 내 잘못” 눈물

유튜브 채널 '남다리맥' 화면 캡처

MBN 연애 리얼리티 '돌싱글즈2' 출신 이다은·윤남기 부부가 반려견 '맥스'를 둘러싼 방치 의혹에 대해 직접 입장을 밝히고 해명했다.

윤남기와 이다은은 13일 유튜브 채널 '남다리맥'에 게재한 영상을 통해 최근 가족사진에서 반려견이 보이지 않아 제기된 소홀함과 방치 의혹을 일축했다.

윤남기는 "가족사진 촬영 과정이 강아지에게 스트레스가 될 수 있어 제외한 것"이라며 "가족이기 때문에 맥스와 아이 모두를 지키기 위한 선택이었다"고 설명했다.

이다은은 과거 소셜 미디어에 언급했던 반려견의 '입질' 표현에 대해서도 해명했다. 그는 "단어 선택이 신중하지 못했다"며 "둘째가 맥스의 털을 잡아당겨 놀란 맥스가 반응하는 과정에서 아이 피부에 긁힘이 있었던 일회성 사건일 뿐, 평소 입질이 있는 것은 아니다"라고 강조했다.

이어 부부는 "사진 한 장으로 '가족이 아니다'라고 단정 짓는 반응은 억지스럽다"며 근거 없는 추측에 대한 속상함을 토로했다. 현재는 울타리를 없앴을 정도로 반려견과 아이들이 원만하게 지내고 있다고 덧붙였다.

한편 '돌싱글즈2'를 통해 인연을 맺은 두 사람은 2022년 재혼했으며, 최근 둘째 아들을 출산해 슬하에 1남1녀를 두고 있다.