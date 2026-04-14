유재석, 이선빈과 한강 포착 이광수에 "아직도 사랑 마케팅하나"

SBS '틈만 나면,' 14일 방송

'틈만 나면,' 유재석이 이광수의 '사랑 마케팅'을 언급한다.

14일 방송되는 SBS '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 '틈 친구'로 배우 이광수, 박보영이 출격해 구리 일대에서 역대급 '찐친' 케미를 발산한다.

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이 가운데 유재석이 최근 SNS(사회관계망서비스)상에서 화제를 모은 '한강 이광수 목격담'을 소환한다. 당시 한 누리꾼이 SNS에 업로드한 게시물에는 이광수와 이선빈 커플이 한강에서 반려견과 함께 오붓한 데이트를 즐기며 여전한 애정을 자랑하는 모습이 담겨 뜨거운 반응을 얻은 바 있다.

이에 유재석은 이광수가 등장하기 무섭게 "광수야 선빈이랑 한강 나들이 갔더라?"라고 운을 뗀 후 "선빈이랑 아직도 사랑 마케팅하냐"며 '애착 동생' 놀리기에 돌입해 웃음을 자아낸다. 그러자 이광수가 발끈하며 "자연스러운 거지, 무슨 마케팅이냐"며 열띤 해명에 나서지만, 유재석은 "같이 있던 강아지도 마케팅이지?"라며 쉴 틈 없는 몰아가기로 이광수를 혼미하게 해 주변을 폭소케 한다.

이후 유재석은 물론 틈 주인까지 '광수 놀리기'에 합류한다고 해 흥미를 더한다. 이날 함께한 교장 선생님인 틈 주인은 "아이들에게 공부 압박을 주지 않으려 한다, 일단 아이들이 행복한 게 우선 아니냐"며 행복과 성적은 별개라는 교육 철학을 공개하는데, 이때 틈 주인이 돌연 "광수 씨도 행복하죠?"라고 허를 찔러 이광수를 움찔하게 하는 것. 유재석은 이광수의 연이은 '수난 시대'에 "광수한테만 이런 일이 생겨"라며 웃음을 참지 못했다는 후문이다.

'틈만 나면,'은 이날 오후 9시 시즌 마지막 회가 방송된다.

<뉴스1>