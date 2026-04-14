에이지엠티, 리브애니웨어와 전략적 업무협약 체결… 아스티 캐빈(ASTY Cabin) 시작으로 단기임대·체류형 사업 확대

공간 운영 역량과 글로벌 유통 플랫폼 결합… 외국인 장기체류 수요 대응 본격화

호텔 공간 운영 전문기업 AZMT(에이지엠티, 대표 김홍열)가 단기임대·한달살기 플랫폼 리브애니웨어(대표 정규호)와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 아스티캐빈(ASTY Cabin)을 시작으로 체류형 상품 및 단기/중기 임대 사업 확대에 나선다고 밝혔다.

이번 협약은 AZMT가 보유한 공간 운영 역량과 리브애니웨어의 플랫폼 유통·마케팅 역량을 결합해, 외국인을 포함한 단기, 중기 체류 수요에 대응할 수 있는 경쟁력 있는 상품을 시장에 선보이기 위한 것이다. 양사는 아스티 캐빈(ASTY Cabin) 프로젝트를 시작으로, 주거와 여행의 경계를 잇는 새로운 형태의 체류 상품을 공동으로 기획·홍보해 나갈 계획이다.

최근 한국을 찾는 외국인 방문객이 빠르게 증가하고, 여행 목적 또한 단순 관광을 넘어 1주 이상 체류, 한달살기, 비즈니스·의료·교육 연계 체류 등으로 다양해지면서, 기존 호텔과 일반 임대의 중간지대를 메우는 체류 상품에 대한 수요도 함께 커지고 있다. 특히 합리적인 가격, 유연한 체류 기간, 생활 편의성을 동시에 갖춘 체류형 숙소에 대한 관심이 높아지며 관련 시장은 빠르게 성장하고 있다.

AZMT는 그동안 노후 숙박시설, 생활형숙박시설, 미분양 오피스텔 등 다양한 자산을 대상으로 리브랜딩, 공간 기획, 운영 구조 설계, 위탁운영까지 전 과정을 수행해온 호텔 공간 운영 전문기업이다. 단순히 객실을 판매하는 수준을 넘어, 자산의 성격과 지역 특성에 맞는 운영 모델을 설계하고 실제 매출과 점유를 만들어내는 실행력에 강점을 가지고 있다.

이번 협약의 첫 출발점인 아스티 캐빈(ASTY Cabin)은 AZMT가 추진 중인 대표적인 체류형 프로젝트 중 하나다. AZMT는 아스티 캐빈(ASTY Cabin)을 통해 서울 내 단기 체류 및 중기 체류 수요를 흡수할 수 있는 새로운 운영 모델을 구축하고, 리브애니웨어는 해당 상품이 내국인은 물론 해외 고객에게도 효과적으로 노출될 수 있도록 플랫폼 기반의 유통과 마케팅을 지원하게 된다.

양사는 이번 협력을 통해 단순한 객실 판매를 넘어, 외국인 고객 친화형 예약 및 결제 경험, 체류 목적별 맞춤형 상품 노출, 콘텐츠 기반 공동 마케팅 등 실질적인 시너지를 만들어갈 계획이다. 특히 한국 체류 경험에 익숙하지 않은 해외 고객에게도 접근성이 높은 구조를 함께 설계함으로써, 국내 단기임대 시장의 외연을 넓히는 데 기여하겠다는 방침이다.

AZMT는 이번 협약을 계기로 단기임대와 체류형 모델을 단순한 부동산 활용 방식이 아니라, 도심 내 부족한 중장기체류 인프라를 보완하고 미분양·유휴 자산의 가치를 회복시키는 현실적인 대안으로 더욱 적극적으로 확장해 나갈 계획이다. 리브애니웨어와의 협업은 이러한 전략을 보다 빠르고 넓게 시장에 확산시키는 계기가 될 것으로 기대된다.

김홍열 AZMT 대표는 “이번 협약은 AZMT가 운영하는 공간에 리브애니웨어의 유통 및 플랫폼 경쟁력이 더해져, 아스티캐빈을 비롯한 체류형 상품의 시장성을 한층 높일 수 있는 중요한 출발점”이라며, “외국인을 포함한 중기, 장기 체류 수요는 앞으로 더욱 커질 가능성이 높은 만큼, 양사가 긴밀히 협력해 보다 완성도 높은 공간과 체류 경험을 시장에 선보이겠다”고 말했다.

정규호 리브애니웨어 대표는 “AZMT는 공간 개발 및 운영 측면에서 높은 전문성과 실행력을 갖춘 파트너”라며, “이번 협업을 통해 아스티 캐빈(ASTY Cabin)의 성공적인 시장 안착은 물론, 한국 단기임대 시장에서 새로운 성공 사례를 함께 만들어가길 기대한다”고 밝혔다.

한편, AZMT는 호텔 및 체류형 자산운영 전반을 아우르는 전문성을 바탕으로, 호텔어라이브, 호텔어라운드, 글로벌 브랜드 호텔 운영, 미분양 오피스텔 및 생활형숙박시설 전환 프로젝트 등 다양한 사업을 전개하고 있다. 리브애니웨어와의 이번 협약 역시 이러한 사업 포트폴리오를 한층 확장하는 전략적 행보로 평가된다.